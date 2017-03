Nyt.fi

Nyt palvelu on alkanut tarttua kuviin ja videoihin, jotka ovat – Instagramin määritelmän mukaan – ”arkaluontoisia” tai ”häiritseviä.”

Instagramin mukaan

Lue myös:

http://www.hs.fi/nyt/art-2000002891028.html

http://www.hs.fi/nyt/art-2000005130067.html