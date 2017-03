Nyt.fi

Jokaisen raaka-aineen vieressä lukee, mistä maasta se on kotoisin ja onko se luomua vai ei.

Ravintola sinänsä ei miljöönä ole ihmeellinen:

Pupu on markettien salaattibuffeteja muutaman euron kalliimpi, mutta maukkaampi vaihtoehto.

Uudenmaankatu 13, p. 050 3299 731, pupu.fiMa–pe klo 11–18, la 12–17.Salaatit 10–16 e, lounasaikaan 8,50–14,50 e. Mehut 3,50 e.Kun astuu sisään Pupuun, näkee, että nyt on ainakin tarkkaan rajattu konsepti.Pienen salaattiravintolan seinällä on iso taulu, johon on listattu jokainen ravintolassa käytettävä raaka-aine.Niin ikään ruokalistassa jokaisen salaattiannoksen vieressä kerrotaan kilokalorilleen, kuinka paljon energiaa annos sisältää ja mistä (rasva, hiilihydraatit, proteiini) energia on kotoisin. Itse tehtyjen salaatinkastikkeidenkin energia-arvot lukevat seinällä. Maininta on jopa siitä, onko annos tämänhetkisen satokauden salaatti vai ei.Kun sisään tulee kovasti ruokarajoitteinen (maidoton, gluteeniton, soijaton) asiakas ja pyytää ohjeistusta, myyjä kertoo seikkaperäisesti fiksuja vaihtoehtoja.Jos Pupussa jotain vikaa ravintolana olisikin, se ei ainakaan löydy trendikkään konseptin rajauksen puutteesta.Elämme hyvinvointitietoista aikaa, ja moni haluaa tietää, mitä suuhunsa panee. Ravintolassa voi toteuttaa kumpaakin kaipuuta täsmällisesti.Ensin ravintola Pupusta pystyi vain tilaamaan ruokalähettipalvelun kautta eikä fyysistä omaa ravintolaa ollut, mutta vuoden alussa Uudenmaankadulle avattiin kivijalkatila.kylmäkoneet hurisevat eikä tilaa ei muutamaa istumapaikkaa lukuun ottamatta juuri ole. Suurin osa myyjän mukaan tosin ottaa annoksen mukaansa.Tilaan Hotti-nimisen salaatin. Siinä on roomansalaattia, rucolaa, paahdettuja rapuja, avokadoa, paahdettua bataattia, kurkkua, punakaalia, punasipulia, limemehua, paikan omaa vine­gretteä ja seesamikastiketta.Pari minuuttia, ja runsaan näköinen annos on valmis. Mukaan tulee pieni, jyväisä leipäpala. Pöydässä on vettä juotavaksi, ja tilata voi myös erilaisia luomumehuja.Maukas, pikkuisen tulinen kastike on oikeaoppisesti sekoitettu koko salaattiin sen sijaan, että se olisi lorotettu annoksen päälle.bataatti tuo salaattiin makeutta ja avokado täyteläisyyttä. Isot, pirskahtelevat ravut ovat aivan ihania, mutta voi kun niitä olisi vielä muutama enemmän.Koska maha tajuaa lähinnä ruuan määrän eikä energiasisällön päälle, salaatin jälkeen olo on sopivan täysi.Lähikauppojen salaattibuffetit ovat nykyään suosittua lounasruokaa. Kun mättää sellaisesta kulhoonsa tavaraa, hintaa tuppaa usein nousemaan noin kymmeneen euroon.Lisäksi annosten äärellä tietää ainakin täsmälleen, mitä suuhunsa panee.