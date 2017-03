Nyt.fi

Hobbyhorse Revolution Season Film Festivalilla pe 31.3 klo 18:15 Kinopalatsi 9. Toinen näytös klo 17.45 Kinopalatsi 5. Paikalla elokuvan työryhmää alustamassa esitystä. Elokuva ohjelmistossa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa viikon ajan.