Nyt.fi

Se oli kohtalo

Parin ajatuksia kohtalosta ja mahdollisista maailmoista

Suhde sen sijaan ei välittömästi alkanut.

Saikkoselle ja Sorvolalle

Mutta varsinkin näytelmän teemasta

Tiiviisti yhdessä työskennellessä kumppaniin menee välillä väistämättäkin hermot.

Pariskunta ei ole suunnitellut tekevänsä yhdessä heti seuraavaa produktiota.

Constellations KokoTeatterissa (Hämeentie 3) ke 29.3. klo 19. Esityksiä 27.5. asti. Liput 19 ja 27 e. 20-vuotiaille on vapaa sisäänpääsy KokoTeatteriin koko vuoden teatterin 20-vuotispäivien kunniaksi.