Nyt.fi

Beckham julkaisi sunnuntaina

Tämä on sinänsä hämmentävää

Kymmenien kommenttien jälkeen

Päivitystä on kommentoitu

http://mashable.com/2017/03/29/china-hongkong-beckham/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#vmiyN89tBqqA