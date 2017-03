Nyt.fi

Kun avaat Facebookin lähipäivinä, sen yläosa on erinäköinen kuin aiemmin.Sovelluksessa ylimpänä eivät pian ole kavereiden perinteiset statuspäivitykset vaan ympyrät, jotka kertovat kavereiden julkaisseen uudenmuotoisia ”tarinoita”.”Tarinat” ovat kokoelma kuvia, joiden päälle on lisätty esimerkiksi tekstiä ja erilaisia suodattimia. Kukin kuva pysyy osana ”tarinaa” 24 tuntia ja katoaa sitten – toisin kuin perinteiset Facebook-päivitykset, jotka julkaistaan pysyvästi.Ominaisuus on käytännössä sama Instagramiin viime vuonna lisätty Stories-toiminto ( Nytin juttu viime kesältä täällä http://www.hs.fi/nyt/art-2000002917955.html ).Samalla Facebook kertoo lisäävänsä sovelluksensa http://newsroom.fb.com/news/2017/03/more-ways-to-share-with-the-facebook-camera/ kamerasovellukseen useita uusia ominaisuuksia, esimerkiksi käyttäjän kasvoja muuntelevia suodattimia, jotka ovat tuttuja Snapchatista.Erityisesti Stories-toiminto on Facebookin mittakaavassa suuri muutos. Sen mobiilisovellus on yhtiön liiketoiminnan ydintä, sillä suurin osa Facebook-käyttäjistä selailee palvelua kännykällä. Facebookin käyttö on jo noin kymmenen vuoden ajan kiertynyt nimenomaan päivityksistä muodostuvan uutisvirran ympärille. Stories-toiminto muuttaa tätä logiikkaa melko syvältä ja tuo katoavat viestit yhtiön palvelun ytimeen.Muutosta vastaan kapinoidaan jo sosiaalisessa mediassa: Osa käyttäjistä kertoo haluavansa vain lukea tai katsoa perinteisiä statuspäivityksiä eikä kaipaa Facebookiin uutta ominaisuutta.bisneksensä kovaa ydintä, mobiilisovellustaan?Taustalla on juuri Snapchatin menestys erityisesti nuorten käyttäjien keskuudessa. Snapchatin yleistyminen on suora uhka Facebookille, jonka omistama Instagram on ollut erityisesti nuorten suosiossa.Facebook on viime aikoina esitellyt useita ominaisuuksia, joilla se yrittää houkutella käyttäjiä palaamaan Snapchatista Facebookin tuotteiden pariin tai ainakin hidastaa Snapchatin kasvua.Erityisen menestyksekkäänä vetona tässä kisassa on pidetty Instagramin Stories-toimintoa, jonka julkaisun jälkeen Snapchatin kasvu on hidastunut selvästi https://techcrunch.com/2017/02/02/slowchat/ – epäselvää tosin on, onko asioilla suoraa yhteyttä. Aiemmin tänä vuonna Facebook kertoi tuovansa samankaltaisen ominaisuuden myös omistamaansa Whatsappiin.kertovat sosiaalisen median sukupolvimurroksesta.Viime vuosina sosiaalisen median painopiste on osin siirtynyt julkisesta päivittämisestä pienempien piirien keskinäiseen viestittelyyn. Snapchatissakin Stories-toiminnon lisäksi vetoaa nimenomaan käyttäjien keskinäinen viestittely.Facebook on uudistanut nopeasti erityisesti Messenger-sovellustaan, johon on lisätty erilaisia kuvasovelluksia, pelejä ja viimeksi mahdollisuus ”peukuttaa” yksittäisiä keskusteluun lähetettyjä viestejä.Lukujen valossa Facebook on sosiaalisen median ylivoimainen valtias. Sen tuotteita käytti vuodenvaihteessa päivittäin 1,23 miljardia ihmistä https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_presentations/FB-Q4'16-Earnings-Slides.pdf , joista 1,15 miljardia mobiililaitteilla.