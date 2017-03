Nyt.fi

Ronaldon rintakuvasta tuli välittömästi somehitti, totta kai.

Is that a statue of Ronaldo or Sloth? Lmao pic.twitter.com/x1vs0K3Qm5https://t.co/x1vs0K3Qm5 — Luke Monica (@Luke_Monica) March 29, 2017 https://twitter.com/Luke_Monica/status/847102223708553216

Ronaldo statue - An endless wellspring of mirth and merriment.

(sourced from Imgur) pic.twitter.com/nHBlZVGLnIhttps://t.co/nHBlZVGLnI — Michael de Jager (@retroFuture001) March 30, 2017 https://twitter.com/retroFuture001/status/847369125550620672

That Ronaldo bust looks mair like Johnny Cab fi Total Recall pic.twitter.com/DtCPSsZcFmhttps://t.co/DtCPSsZcFm — B (@bigbaz74) March 29, 2017 https://twitter.com/bigbaz74/status/847092464179654658

Some of the all-time great Cristiano Ronaldo moments pic.twitter.com/57Tx9VhbUmhttps://t.co/57Tx9VhbUm — Bleacher Report UK (@br_uk) March 29, 2017 https://twitter.com/br_uk/status/847095727700529152

I don't know what you're talking about guys, I think the Ronaldo statue looks pretty good pic.twitter.com/JIUwQBuqUYhttps://t.co/JIUwQBuqUY — keewa (@keewa) March 29, 2017 https://twitter.com/keewa/status/847062343024627712

That new Ronaldo statue is amazing. Incredible likeness. pic.twitter.com/lXLPsfQnvHhttps://t.co/lXLPsfQnvH — John Sheehan (@johnsportraits) March 29, 2017 https://twitter.com/johnsportraits/status/847064352779894785

Aina hienoa, kun taide herättää ajatuksia!