Minäkin kuulun heihin:

Kysyin saman kysymyksen ihmiseltä, jonka ei odoteta meikkaavan mutta joka silti haluaa meikata:

Miksi meikkaat, Teemu Sumell?

Seitsemän vuotta sitten

Tämä kehitys vei kaksi vuotta ja se jatkuu yhä.

Eikä Sumell ole meikkaamisensa kanssa yksin, vaan hän on osa maailmanlaajuista beauty boys –trendiä.

FACETUNE TUTORIAL on how I edit and retouch my photos is now live on my YouTube channel! 😱 This has been a very controversial topic lately and I wanted to discuss my opinions on it and show you guys my personal process & tricks! ENJOY! 💕https://www.instagram.com/p/BR6vsPbhZHQ/ Henkilön James Charles (@jamescharles) jakama julkaisu 21. 03ta 2017 klo 16.02 PDT

Work hard... and SLAY harder 🌙https://www.instagram.com/p/BRe2DK1AD3l/ Henkilön 🌙Manny Gutierrez (@mannymua733) jakama julkaisu 10. 03ta 2017 klo 18.59 PST

Sitä paitsi eivät vain some-idolimiehet kaunistaudu juuri nyt.

Beauty boys –ilmiö, Oscarit ja Trumpin ehostus kertovat tietysti ulkonäköpaineiden leviämisestä.

Kysyin tätä kahdelta tutkijalta.

Meikin tarkoitus on nuorentaa, piilottaa epäsymmetriaa ja stressin jälkiä, kuten punoitusta tai finnejä.

Rantalan mukaan miehilläkin on toki oma ”hedelmällisyys-lookkinsa”, jota voi meikata.

Se selittää, miksi Trump näyttää siltä, miltä näyttää.

Meikkaamisessa on aina ollut kyse myös identiteetin ilmaisusta eli eronteosta muihin.

Niin kauan kuin ihmisillä on vapaus valita, miten he meikkaavat ja kuinka paljon, meikkaamisesta tulee osa itseilmaisua – sukupuolesta riippumatta.

Kun miehet meikkaavat näin, se voi avata uusia mahdollisuuksia meille kaikille.

Millainen olo meikkaamisesta tulee, Teemu Sumell?

