Why the need to alter Claudia Cardinale's body so dramatically for #Cannes2017https://twitter.com/hashtag/Cannes2017?src=hash official poster? pic.twitter.com/jvMEfejZUchttps://t.co/jvMEfejZUc — Anna Rose Holmer (@BARFH) March 29, 2017 https://twitter.com/BARFH/status/847111046494072833

Very disappointed to hear #ClaudiaCardinalehttps://twitter.com/hashtag/ClaudiaCardinale?src=hash dismiss poster retouching. A determined feminist sees nothing wrong??? What a sell out!!! #Cannehttps://twitter.com/hashtag/Canne?src=hash — Olga V (@Varonte) March 30, 2017 https://twitter.com/Varonte/status/847538335115468800

Do better, person in charge of making Cannes posters. https://t.co/eMMsK2tNd1https://t.co/eMMsK2tNd1 — mehera bonner (@meherbear) March 30, 2017 https://twitter.com/meherbear/status/847452348763058176

Appalled that #Cannes2017https://twitter.com/hashtag/Cannes2017?src=hash felt the need to 'slim' this 1959 photograph of the magnificent Claudia Cardinale; both insulting & unnecessary. pic.twitter.com/Kw54KiWUT1https://t.co/Kw54KiWUT1 — John J Johnston (@JohnJJohnston) March 30, 2017 https://twitter.com/JohnJJohnston/status/847465572266684420

Myös Claudia Cardinale, 78, kommentoi kohua AFP:lle.

Cannesin elokuvajuhlat alkavat 17. toukokuuta.