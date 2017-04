Nyt.fi

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39483781

Official Portrait of First Lady pic.twitter.com/K1DUVE5kSIhttps://t.co/K1DUVE5kSI — Melania Trump (@FLOTUS) April 3, 2017 https://twitter.com/FLOTUS/status/848946338859536384

Internet tietysti riemastui.

Official Portrait of First Lady pic.twitter.com/K1DUVE5kSIhttps://t.co/K1DUVE5kSI — Melania Trump (@FLOTUS) April 3, 2017 https://twitter.com/FLOTUS/status/848946338859536384

I had to take some Benadryl for my allergies and now I feel as fuzzy as Melania Trump's official portrait. — Gabe Ortíz (@TUSK81) April 3, 2017 https://twitter.com/TUSK81/status/849039632549335040

Melania's portrait reminds me of Season 1 of Drag Race. The amount of Vaseline they spread on the lens to film Ru. Still kills me. pic.twitter.com/LTVtVgSu9Mhttps://t.co/LTVtVgSu9M — Calvin (@calvinstowell) April 3, 2017 https://twitter.com/calvinstowell/status/849046413929574401

yo why the official portrait of the first lady look like that super airbrushed pic of adam sandler from click pic.twitter.com/xHPcGPGJsohttps://t.co/xHPcGPGJso — big dead guy (@mrdaddymanphd) April 3, 2017 https://twitter.com/mrdaddymanphd/status/849003521764732928

The official White House portrait of the First Lady is amazing! pic.twitter.com/lifl718YBshttps://t.co/lifl718YBs — Jake Fogelnest (@jakefogelnest) April 4, 2017 https://twitter.com/jakefogelnest/status/849071677032067073

Congrats to Melania on her official portrait pic.twitter.com/SuTfebTtTIhttps://t.co/SuTfebTtTI — Luke O'Neil (@lukeoneil47) April 3, 2017 https://twitter.com/lukeoneil47/status/848936984420790276

Anyone know why Melania Trump's portrait was taken in front of the Muppet Babies Window? pic.twitter.com/EOLfwfBggEhttps://t.co/EOLfwfBggE — Sasha Stewart (@ArtfulStew) April 3, 2017 https://twitter.com/ArtfulStew/status/848985685579231232

Lue myös:

http://www.hs.fi/nyt/art-2000005148759.html