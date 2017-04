Nyt.fi

Anna Puu vaihtaa lohiannoksen lohen tofuksi ja vetäytyy ikkunapöytään ihailemaan Narinkkatorille aukeavaa näköalaa.

Kasvissyöjäksi Puu ryhtyi nähtyään teurastusvideoita.

Innokas kotikokki on 6-vuotiaan tytön äiti, joka arvostaa helppoutta ja nopeutta.

Ravintola Hoku on saanut Puun tyytyväiseksi.

The Voice on Finland tulee Neloselta, joka kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.

Laulaja Anna Puu menetti lempiravintolansa Merimiehenkadun Hokun sulkeuduttua viime kesäisen tulipalon jälkeen. Hoku palasi joulukuun alussa Kampin Kortteliin, joten nyt fani saapuu testaamaan uusia tiloja.”Minulla on studio Merimiehenkadulla, ja siksi kävin tosi paljon vanhassa Hokussa. Aasialaiset maut Havaiji-vaikutteilla miellyttivät myös.”Lounas tilataan tiskiltä. Pääruokana on haudutettua savustettua porsaanniskaa ja jättikatkarapuja (13 e), siikaa kastikkeiden kanssa (14 e), friteerattua kanaa valkosipuli-hunajakuorrutteen kanssa (13 e) tai lohta teriyakikastikkeen kanssa (14 e). Saa myös lounassalaatteja (11–12 e).Laulajan Tarviin vielä yhden yön aikaa -biisi ilmestyi maaliskuussa, ja parhaillaan hänellä on pesti televisiossa pyörivän The Voice of Finlandin tähtivalmentajana. Kiire heittää kasvissyöjälle haasteita.”Välillä tuppaa unohtumaan, että tarvitsen kasvisten lisäksi myös proteiineja. Aina niitä ei kuitenkaan vaan yksinkertaisesti ehdi tankata.”Lihan tankkaaminen loppui kertarysäyksellä syksyllä 2015, sen jälkeen kun hän oli lukenut tutkimuksen, jonka mukaan keskiverron amerikkalaisen sisällä muhii 9 kiloa lihaa odottamassa ulospääsyä.”Minä en halua suolistooni samaa tilannetta.”Värikäs annos saapuu pöytään, ja Puu nappaa syömäpuikkoihin palan tofua.”Taivaallista. Teriyakikastike tosiaan kruunaa tofun”, laulaja sanoo ja lisää, että annos on Hokun suosituimpia.”Mutta lohen kanssa. Syy lienee kastikkeessa.”Puulle maku on ruuan tärkein ominaisuus. Maidon juomisen hän lopetti pysyvästi osallistuttuaan tämän vuoden Vegaanihaasteeseen, jossa syödään kasvisruokaa tammikuun ajan.Voi ja juusto jäivät ruokavalioon maun vuoksi.”Ällöttävintä vegaaniudessa olivat aivan margariinilta maistuvat juustot”, laulaja kertoo.”Meillä on päivittäin neljä tuntia aikaa olla yhdessä ennen tytön nukkumaan menoa. En halua käyttää siitä puolia ruuanlaittoon.”Kiireessä Puu turvautuu pakastettuun soijarouheeseen, ja ruokalähettipalvelukin on käytössä.Lapsuudenkodin keittiössä Outokummussa etenkin isä siivosi ja teki ruokaa: perjantaisin syötiin tämän tekemää pizzaa. Bravuuri eli Hessun Superherkku oli jauhelihakastiketta currylla.”Curry on isän juttu, sillä sitä hän laittoi myös pitsan päälle. Hän tekee ruokaa luovasti. Opin isältä reseptien soveltamisen. Reseptit inspiroivat, mutta ei niitä tarvitse sokeasti seurata.”Pohjanmaalta kotoisin olevalla isällä ei ole tapana jaella kehuja, joten tytär oli innoissaan, kun hänen luovasti maustettu kasvisruokansa kirvoitti isän sanomaan, että sitä voisi tarjoilla huippuravintolassa.”Olo on kylläinen, mutta ei täynnä. Makupaletti on kokonaisuudessaan käytössä.”Syömisen merkitystä Puu pohtii yksilön kannalta.”Elämää hallitaan ulkopuolelta. Se, mitä suuhunsa laittaa, alkaa olla niitä harvoja asioita, joista ihminen päättää itse.”Ravintola Hoku (Kampin kauppakeskus, 5 krs., Urho Kekkosenkatu 1), p. 040 164 6160.Ma–pe klo 11–15, la 12–16.Salaatit 11–12 e, pääruuat 13–14 e.