Vuonna 1971 televisioihin ympäri maailmaa vyöryi mainos, josta tuli yksi kaikkein aikojen ikimuistoisimmista.Mainoksessa kymmenet nuoret ihmiset seisovat ruohokentällä ja laulavat, kuinka haluaisivat opettaa maailman laulamaan ja rakastamaan.”I'd like to buy the world a home / And furnish it with love / Grow apple trees and honey bees / And snow white turtle doves”, mainoksessa lauletaan.Ja perään tietysti – onhan kyseessä Coca-Colan mainos – ”I’d like to buy the world a Coke / And keep it company”. Kas näin:Hilltop-nimellä tunnettu mainos lienee mediahistorian tunnetuimpia, ja se on talletettu esimerkiksi Yhdysvaltain kongressin kirjastoon.Mainos kaivettiin esiin vuonna 2015, kun se päätti 1960-luvusta mainosalan kautta kertoneen television klassikkosarjan Mad Menin. Sarjan päätös kertoo myös, miksi mainos on nerokas.Mad Menissä seurataan 1960-luvun ensi kuukausista vuoden 1970 loppuun saakka fiktiivistä mainosmies Don Draperia, joka etenee urallaan copywriterista New Yorkin mainosmaailman huipulle. Matkan varrella Draper kehittelee useita 60-luvun ikonisia mainoksia savukkeista kameran filmeihin ja ketsuppeihin saakka.Kun ympärillä nousee 60-luvun nuorisokapina, hippiliike ja uusi kulttuuri, Draper alkaa jäädä ajastaan jälkeen. Tuloksena hän vetäytyy vuonna 1970 Kaliforniaan meditoimaan keskukseen, joka näyttää paljon new age -aikaa käynnistelleeltä Esalen-instituutilta.Mad Men päättyy Draperin meditaatiohetkeen, jonka lopuksi mainosmiehen kasvoille nousee leveä hymy. Sarjan viimeiset kuvat ovat Coca-Colan Hilltop-mainos, joka näytetään kokonaisuudessaan.Viesti: istuessaan uuden ajan meditaatiohetkessä kaupallisuuden kovaan ytimeen kuuluva Draper keksii, kuinka uusi nuorisokulttuuri kääritään kaupallisuuden viittaan.Näin nuorisolle myydään heidän oma aatteensa uudelleen – kolajuoman muodossa.keksi McCann Erickson -yhtiön mainoslegenda Bill Bracker http://www.hs.fi/haku/?search-term=Bill%20Bracker , jota on pidetty yhtenä Draperin hahmon esikuvista.Mainoksen vaikutus oikeassa maailmassa oli joka tapauksessa valtava: nuorten esittämästä laulusta levytettiin erillinen versio, josta muodostui itsessään hittilevy.Yltiökaupallinen Coca-Cola taas löysi mainoksella paikan uudessa, tiedostavassa kulttuuriympäristössä: mainoksessa ei mainita Vietnamin sotaa, rauhanliikettä, maailmanlaajuista solidaarisuutta tai mitään 60-luvulla varsinaisesti puhutelleita aatteita, mutta on silti selvää, mistä mainos puhuu.yritti nykyajassa Coca-Colan pääkilpailija Pepsi. Yhtiö julkisti mainoksen, jossa kadulla vyöryy mielenosoitus, joka kohtaa poliisien linjan.Amerikkalaisyhtiön kuvastosta tulevat väkisin mieleen presidentti Donald Trumpin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin vastaiset suurmielenosoitukset, joita Yhdysvalloissa on nähty jo useita.Mainoksessa mielenosoittajat kantavat kuitenkin kylttejä, joiden viesti on hyvin yleismaailmallinen. Kylteissä lukee ”rakkaus” tai ”liity keskusteluun” – asioita, joita ei koskaan nähtäisi oikeassa mielenosoituksessa. Kaiken huipuksi jännite mielenosoittajien ja poliisin välillä laukeaa, kun sattumalta paikalle osuva supermalli ja tositv-tähti Kendall Jenner http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kendall%20Jenner ojentaa yhdelle poliiseista tölkillisen Pepsiä. ”Elä rohkeammin”, mainos julistaa.Pepsin mainoksesta nousi valtava kohu, jonka tuloksena yhtiö veti mainoksensa pois ( Nytin uutinen täällä http://www.hs.fi/nyt/art-2000005158434.html ). Mainosta soimattiin tunteettomaksi, mielenosoituksia trivialisoivaksi ja yritykseksi kaupallistaa kyynisesti nouseva nuorisokulttuuri.Ainakin Pepsin viesti on Hilltop-mainokseen verrattuna massiivisesti konkreettisempi. Mielenosoitus linkittää mainoksen suoraan oikeisiin tapahtumiin, esimerkiksi Washingtonissa ja eri puolilla maailmaa nähtyy suureen Naisten marssiin. Jennerin rooli vielä vahvistaa tätä mielikuvaa.Viittailu näihin tapahtumiin ei ole mainosmaailmassa mitenkään poikkeuksellista. Monet brändit Yhdysvalloissa ovat esimerkiksi nousseet kapinaan Trumpin maahantulokieltoa vastaan http://www.adweek.com/brand-marketing/brands-are-taking-a-stand-against-president-trumps-immigration-ban/ Pepsin mainos epäonnistuukin tavallaan kahdella tavalla: Se ei ota selkeästi kantaa mihinkään (”rakkaus” lienee helpoin mahdollinen kannanoton aihe) mutta ei myöskään nouse viitteelliselle tasolle, kuten Coca-Colan mainos aikanaan.Jos Hilltop-mainoksessa olisi puhuttu suoraan esimerkiksi Vietnamin sodan vastaisesta liikkeestä, olisi sekin luultavasti kohdannut kritiikin oikeiden tapahtumien trivialisoinnista. Kun viitteitä ei ollut, mainoksesta tuli yhden sukupolven pieni symboli, johon saattoivat samaistua nekin, jotka eivät olleet uuden liikehdinnän keskiössä.Ajassa, jossa mainostajatkin joutuvat ottamaan entistä railakkaammin kantaa, Pepsin mainos toimiikin eräänlaisena varoituksena.Jos yritykselläsi on arvot, niiden näyttämisestä voi olla hyötyä. Jos sen sijaan aiot vain liimata arvot tuotteesi päälle, pieleen menee.Kaikkein vaikeinta taas on luoda jotakin sellaista, jota Mad Menin loppukohtaus kuvaa.