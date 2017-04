Nyt.fi

Internet ja jatkuva kännykän käyttö rapauttavat empatiakykyämme.Mitä enemmän tuijotamme ruutuja, sitä vähemmän ymmärrämme muita.Nyt Yhdysvalloissa yritetään tehdä asialle jotakin:Random App of Kindness -kännykkäsovellus koostuu yhdeksästä minipelistä, joita pelaamalla empatiakykyään voi harjoittaa. Grafiikka on suloista ja ideat yksinkertaisia ja hauskoja: auta mummo tien yli, kastele lihansyöjäkasvia ja rauhoita suutahtanutta miestä.Eri pelit kehittävät eri asioita, kuten toisen osaan asettumista, tunteiden tunnistusta tai tunteista neuvottelua.Maaliskuun lopussa julki tulleiden alustavien tulosten mukaan pelien pelaaminen tuotti koehenkilöillä empaattisempia reaktioita hädänalaisia kohtaan ja vähensi aggressiivisia uskomuksia ja käyttäytymistä.Etenkin pojista pelit tekivät peräti kolme kertaa halukkaampia auttaa hädänalaista kuin jos he eivät olisi pelanneet niitä. Testiryhmään kuului 53 10–17-vuotiasta lasta ja nuorta, kontrolliryhmään saman verran.Näin sanoo tuloksista psykologi Katri Saarikivi http://www.hs.fi/haku/?search-term=Katri%20Saarikivi , 33, joka tekee Suomessa vastaavaa tutkimusta. Saarikivi kehittää empatiaa ja sitä helpottavia digitaalisia työkaluja kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä Helsingin yliopistossa.”Peleissä on hyvät perusperiaatteet siihen, mistä taidoista empatia koostuu, mitä osia siinä on ja miten niitä voisi harjoittaa”, Saarikivi sanoo.”Olisi kiva nähdä lopullinen tutkimus niin näkisi, miten se on oikeasti tehty. Minkälaisin menetelmin he ovat esimerkiksi määritelleet auttamishalukkuuden ja empatian ja testanneet, että ne lisääntyivät?””Osia tukevat erilliset aivomekanismit. Voi olla, että ihmisellä yksi osa-alue häiriintyy, mutta toiset toimivat silti ihan hyvin”, Katri Saarikivi selittää.Se liittyy toisten ajatusten ymmärtämiseen.Tämä puoli Random App of Kindnessin peleissä jäi Saarikiven mukaan vajaaksi:”Täällä on enemmän koirien silittelyä ja vähemmän mielenteoriaan liittyvää, esimerkiksi peliä, jossa leikittäisiin mentalistia ja yritettäisiin arvata, minkä päätöksen henkilö seuraavaksi tekee.”Tässä tunteiden tunnistamisella on olennainen rooli.Siksi jenkkisovelluksesta löytyy peli Match the Emotion, jossa pitää liittää toisiinsa kolmeen osaan jaettujen kasvojen (silmä-nenä-suu) ilmaisemat ilmeet.”Tunnetiedon tulkinta kasvojen kohtaamisessa on tosi tärkeää ja sitä voi treenata. On tärkeää tajuta, miltä tunteet näyttävät ihmisten ilmehdinnässä”, Saarikivi sanoo.Se liittyy ihmisten altruistiseen halukkuuteen eli auttamiskäytökseen.”Mummon auttamisella tien yli ja vauvan lohduttamisella pyritään lisäämään pelaajien auttamishalukkuutta.”Emme tiedä, sanoo Katri Saarikivi. Tästä ei ole vielä tieteellistä näyttöä.”On yksi tutkimus, jonka mukaan empatiataidot olisivat vähentyneet 70-luvulta lähtien ja samaan aikaan internetin käyttö on lisääntynyt”, Saarikivi sanoo eikä kuulosta järin vakuuttuneelta.Sitten on tutkimus, jossa nuoria raahattiin kahdeksi viikoksi luontoleirille, jossa ei saanut käyttää mitään sähkölaitteita ja somea. Verrattuna verrokkiryhmään luontoleiriryhmän tunnetaidot paranivat.Syytä voi vain arvailla: Ehkä siksi, että he olivat kasvotusten toistensa kanssa tekemisissä enemmän. Tai siksi, että luonnolla on tutkitusti elvyttävä vaikutus ihmisiin.”Jotta todellinen syy löytyisi, tutkimus pitäisi toistaa”, Saarikivi sanoo.Sitten ovat vielä ne perinteisessä sosiaalisessa kanssakäynnissä rajoittuneemmat, jotka kokevat netissä kommunikoinnin helpommaksi kuin kasvokkain.”Tässä on muna-kana-ongelma, eli kumpi tuli ensin, netin käyttö vai heikommat sosiaaliset taidot.”Tästäkään ei ole olemassa näyttöä.”Toi on kauhean vaikea kysymys, koska internet ja some on niin monipuolisia ilmiöitä. Miten niitä mitataan?” kysyy Saarikivi.Onko sähköpostin käyttö netin käyttöä?Ovatko sähköpostia ja työpaikan intranettiä käyttävä henkilö ja henkilö, joka pelaa räiskintäpelejä verkossa, käyttää koko ajan Redditiä ja 4chania, verrannollisia?Näiden kahden netin käyttö on niin totaalisen erilaista.”Se, mistä on olemassa näyttöä, on, että olemme vähemmän empaattisia netissä kuin tosielämässä”, sanoo Katri Saarikivi.Ongelma on Saarikiven mukaan perustavanlaatuista tasoa: koneiden kehittämisessä ei otettu huomioon ihmisten tunteellisuutta mitenkään. Tämä todettiin jo 1990-luvulla.”Siinä tehtiin sama virhe kuin aiemmin talousteoriassa, jossa oletettiin, että ihminen tekee aina rationaalisia päätöksiä. Eihän se tee”, sanoo Saarikivi.Tunnetieto on aivan olennaista kun yritämme oikeasti ymmärtää, mitä toinen yrittää netissä sanoa. Saarikiven mukaan esimerkiksi Whatsapp-keskustelussa välittyvä määrä tunnetietoa on todella pieni verrattuna siihen, jos keskustelisimme kasvotusten.Chattailu simuloi nopeatahtista jutustelua verrattuna esimerkiksi sähköposteihin tai viesteihin, joita ihmiset harkitsevat ja pohtivat pidempään. Siksi esimerkiksi Messengerillä viestitellessä tulee helposti väärinymmärryksiä.Emojit ovat yritys lisätä keinoja tunnetiedon välittämiseen.Katri Saarikivi iloitsee emojien ja erilaisten giffien lisääntyneestä käytöstä.”Se osoittaa, että ihmisillä on tarve ilmaista itseään monipuolisemmin verkossa ja siihen etsitään koko ajan työkaluja. Ihmisillä on tunteiden nälkä!”Mutta se ei ole sama asia:”Emoji tai giffi on aina tietoinen valinta, tunteet eivät.”Tunteet ovat osa ihmisen automaattista perusviestintää: ilmeitä, eleitä, äänensävyjä ja äänenpainoja, jotka kertovat muille keskustelukumppaneille jatkuvasti keskustelun aikana, mikä minua kiinnostaa ja mitä pidän tärkeänä. Ne välittävät hienovireisiä viestejä, kuten sarkasmia.Tutut tunnistavat tällaiset sisällöt viesteistä myös somessa helpommin kuin vieraammat.Vaikka tuntemattomalle lataisi viestiketjun täyteen eri emojeita ja giffejä, voi silti tulla väärinymmärretyksi ennemmin kuin jos asia käytäisiin läpi kasvotusten.Hän voitti kahden kollegansa kanssa vuonna 2015 järjestetyn Helsinki Challenge -kilpailun, jossa etsittiin ongelmaa, jonka ratkaisemiseen osallistujat halusivat rahoitusta. Vuoden loppuun jatkuvassa projektissa on tehty pitkittäistutkimusta somea käyttävillä nuorilla, mitattu heidän aivokäyriään ja tehty erilaisia empatiakyselyjä.Kokeeseen osallistuvilta, noin 50 nuorelta on myös kyselty tarkkaan, mitä he netissä ja somessa tekevät. Tämä data on nyt kasassa ja analyysi alkamassa.”Tarkoitus on selvittää, onko mitään yhteyttä netin käytön laadun ja määrän ja empatiakyvyn välillä”, Saarikivi sanoo.He tutkivat, liittyykö aivojen rytmisen toiminnan synkronoituminen ihmisten välillä jaetun oppimisen tehokkuuteen. Moni tietää tunteen, kun pääsee jonkun kanssa ”samalle taajuudelle”.Se on tieteellisestikin totta, ihmisten aivosähkökäyrät menevät ikään kuin samaan vaiheeseen tämän tapahtuessa.Sitä, tekeekö se ihmisistä esimerkiksi parempia toimimaan yhteisen tavoitteen eteen, ei tiedetä. Nämä hyötynäkökulmat kiinnostavat tietysti työelämää, jossa tehdään yhä enemmän töitä pienissä ryhmissä.Tästä synkronoinnista on oma pelinsä myös yhdysvaltalaisessa Random App of Kindnessissa. Pelissä pyydetään tanssimaan samaan tahtiin hahmon kanssa.Tämä perustuu tieteellisiin tutkimustulokseen, sanoo Katri Saarikivi:”Jos keinuu keinutuolissa samaan tahtiin entuudestaan tuntemattoman ihmisen kanssa, sen tyypin kanssa pärjää paremmin yhteistyötä vaativissa tehtävissä.”Tämä synkronoituminen näkyy jo ihan pienillä lapsilla: yhdessä kokeessa vauvoja oli heiluteltu samaan tahtiin musiikin tahdissa kuin kokeen tekijä oli heilunut. Sitten kokeen tekijä oli pudottanut kynän ja reagoinut siihen dramaattisesti: ”O-ou!”.”Ne vauvat, joita oli pompoteltu samaan tahtiin, osoitti todennäköisemmin kynän suuntaan”, Saarikivi sanoo.Seuraavaksi Saarikivi kehittelee Pikku Kakkosen toimittaja-ohjaaja Johanna Smithin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Johanna%20Smithin ideoimasta Reima Räiske -hahmosta peliä, jolla päiväkoti-ikäiset lapset voisivat harjoittaa empatiataitojaan ja tunteiden tunnistusta.Reima on kiukkuinen kaveri, mutta häntä voi tyynnyttää esimerkiksi sukimalla höyhenellä tai saamalla hänet hengittelemään syvään kolmesti. Idea on siis sama kuin amerikkalaisten Random App of Kindnessissa.Kiukkuisesta Reima Räiskeestä on tekeillä myös animaatiosarja. Kaikki menevät tuotantoon ensi vuonna.Katri Saarikiven mukaan ratkaisu ei voi olla mikään yksi applikaatio, vaan rikkaampien tunneilmaisun keinojen pitäisi tulla osaksi somea ylipäänsä.Se vaatii aika paljon kehitystä ja ihmisten kuuntelemista.”Millaisia appeja ihmiset haluavat käyttää ylipäänsä? Ei auta jos meillä on upea algoritmi, jos ei tunnu kivalta chattailla, ei sitä silloin kukaan käytä. Ongelma ei ratkea”, hän sanoo.Saarikiven mukaan niin kauan kuin sitä empatiaa lisäävää algoritmia vasta kehitellään, ihmisten on panostettava vähän enemmän koneiden ja netin kautta kommunikoimiseen.Netissä pätevät tavallaan samat säännöt kuin oikeassa maailmassa. Empatiaa vähentäviä tekijöitä ovat ihmisten epäinhimillistäminen, lokerointi, ryhmittely, kilpailu ja kaikenlaisten keinotekoisten rajojen teko ihmisten välille.Nettifoorumilla voidaan nauraa maahanmuuttajien ahdingolle vain, jos heitä ei pidetä tasavertaisina naurajien kanssa.”Ihmiset näitä sovelluksia käyttää. Tiedostamalla niiden puutteet, voidaan saada jo paljon aikaiseksi.”