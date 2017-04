Nyt.fi

Yhdysvaltain presidenttien mukana kulkee lähes kaikkialle joukkio toimittajia, joiden tehtävä on raportoida käytännössä kaikista maan mahtavimman miehen liikkeistä. Toimittajat seuraavat presidenttiä myös matkustaessa, ja myös Yhdysvaltain presidentin virkalentokoneessa Air Force Onessa.Matkoilla presidenteillä taas on tapana käydä silloin tällöin tervehtimässä koneessa majailevia toimittajia ja vastata lyhyesti kysymyksiin, joita kulloinkin on ilmassa. Näin toimi viime viikon lopulla myös presidentti Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump , joka vastaili koneessa kysymyksiin erityisesti Syyrian tilanteesta.Tällä kertaa vain lausunto sai hieman erikoisen taustan: Star Wars -elokuvien pahan Sith-lordin Darth Vaderin synkän päämajan.että Trump saapuessa vastaamaan kysymyksiin toimittajien tilassa pyörinyt elokuva oli jäänyt erehdyksessä päälle. Trumpin puhuessa näytöllä aivan hänen päänsä vieressä pyörii viime vuonna ilmestynyt Star Wars: Rogue One -elokuva.Aluksi ruudulla näkyy elokuvan sankareita, mutta sitten kuva siirtyy toisaalle. Trumpin puhuessa ruudulle ilmaantui Darth Vaderin Mustafar-planeetan laavaa tihkuva synkkä linnoitus, jossa galaksin peljätyin pahuuden lordi lepuuttelee eräänlaisessa parannustankissa. Tankin edessä mustakaapuinen palvelija lähestyy Vaderia varovasti kertoakseen tälle uutisen.että tässä vaiheessa kamerat koneessa lauloivat. Trumpin ja Darth Vaderin vahinkoyhteisesiintymisestä otettiin ilo irti somessa, ja kuva on levinnyt viime päivinä maailman uutisvälineissä.Trumpin viereen päätyneellä kuvalla itselläänkin oli viime vuonna eräänlainen pieni uutisarvo: Kuva tankista vilahti Rogue One -elokuvien trailereissa ennen kuin oli kerrottu, onko elokuvassa mukana Darth Vaderia vai ei.