Sunnuntai-iltana 2010-luvun yksi sukupolvikokemus sai päätöksensä kun draamasarja Girls päättyi. Lena Dunhamin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Lena%20Dunhamin luoma sarja keräsi alusta asti palkintoja ja vihamiehiä, sen avoin seksuaalisuus ja moninaiset kehot ihastuttivat ja ärsyttivät. Sarja nosti supertähteyteen Dunhamin lisäksi ainakin Adam Driverin http://www.hs.fi/nyt/art-2000005087233.html , joka esittää Tähtien sodissa synkkää Kylo Reniä. Muistakin alkaa pikku hiljaa kuulua: Marnieta esittävä Allison Williams http://www.hs.fi/haku/?search-term=Allison%20Williams on saanut kehuja näyttelijäntyöstään indie-kauhuleffahitti Get Outissa, joka saa Suomen ensi-illan toukokuussa.Katsotaan nopeasti, mistä sarjassa oli kyse:Kirjoitimme viimeisen kauden aluksi jo pientä ennakkoa sarjan loppumisen http://www.hs.fi/nyt/art-2000005087233.html kunniaksi. Girlsin tunnistettavimpia piirteitä on ollut sen päähenkilöiden itsekeskeisyys, jonka on tulkittu kuvaavan yleisesti 1990-luvulla syntyneiden hyväosaisten valkoisten jenkkinuorten mentaliteettia.Hannah (Dunham), Marnie (Williams), Shoshanna ( Zosia Mamet http://www.hs.fi/haku/?search-term=Zosia%20Mamet ) ja Jessa ( Jemima Kirke http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jemima%20Kirke ) kamppailevat samojen asioiden kanssa kuin muutkin päälle parikymppiset, yliopistokoulutetut ja suurkaupungissa asuvat länsimaalaiset ympäri maailmaa: pätkäduunit vievät kaiken ajan, vuokra on liian korkea elämiseen ja unelmaduunit tuntuvat lipuvan käsistä.Aiemmissa sukupolvissa tuo elämänvaihe jäi lyhyemmäksi. Ihmiset asettuivat aloilleen, pariutuivat, sitoutuivat, hankkivat yhteisen kodin ja perheen. Toisin kuin edeltäjä-esikuvasarjansa Sinkkuelämään naiset, Girlsin päähenkilöt eivät ”valmistu” sarjan loppua kohden aviovaimoiksi ja kotiäideiksi.Eksistentiaalinen hämmennys ei hälvene elämänkokemuksien myötä, ja sen Girls onnistuu kiteyttämään kamalan hyvin.Viimeisellä kaudella Hannah huomaa olevansa raskaana yhden illan jutusta ja joutuu päättämään, onko hänestä vanhemmaksi, nyt tai ylipäänsä. Tämä oli odotettava käänne ja silti aikamoinen shokki sarjan seuraajille, jotka tietävät Hannahin lyhytpinnaisuuden ja narsistisuuden.Mitä jos Hannah dumppaa vauvan heti kun tuntuu vähänkään rankalta?Jakson alussa Hannah ja Marnie heräävät samasta sängystä vieretysten. Tämä on peilikuva Girlsin alusta. Toisiinsa takertuneet ystävät ovat vain vaihtaneet paikkoja:Hannah on saanut hohdokkaalta kuulostavan opettajaduunin New Yorkin ulkopuolelta ja muuttanut omakotitaloon esikaupunkialueelle. Marnie on vaatinut päästä mukaan avuksi., että Hannah on jo synnyttänyt ja ystävykset leikkivät nyt kotia. Nopeasti esille tulevat vanhat roolit, Hannah esittää kiukuttelevaa pikkulasta ja Marnie uhrautuvaa marttyyria. Hannahin vauva Grover on esine, jota sysätään sylistä toiseen.Rintaruokinta ei luonnistu ja Hannah purkaa kiukkuaan Marniehen. Marnie soittaa lopulta paikalle Hannahin äidin, joka läksyttää tytärtään, joka tietysti karkaa.Vasta kun Hannah löytää jonkun itseäänkin enemmän pihalla olevan henkilön (tällä kertaa karanneen teinitytön), jonka yläpuolelle hän voi nousta, hän tuntee voivansa palata turvallisesti kotiin vauvansa luo.Hannah ei aikuistu. Koko viimeisen kauden jatkunut kuntoilu, itsensäkehittäminen ja mentaalivalmennus eivät ole muuttaneet Marnieta äiti Teresaksi.Jos Girls olisi toisenlainen sarja, sen toiseksi viimeinen jakso olisi voinut olla koko sarjan lopetus.Tuo jakso tarjoaa sentään jonkinlaista sulkeumaa ja tyydytystä: Hannah tupsahtaa vahingossa Shoshannan kihlajaisjuhliin, joihin kaikki muut ystäväporukassa on kutsuttu. Tytöt pitävät hätäpalaverin vessassa, jossa Shoshanna ilmoittaa haluavansa erota heistä.Hän on saanut tarpeekseen vanhan jenginsä itsekeskeisyydestä. Shoshilla on uusi mies, uudet kaverit ja uusi elämä.Hänestä on tullut sulhaselleen lässyttävä, kihloillaan kehuva tavis, mutta hän on kulkenut johonkin suuntaan.Hahmokehitys on varsin uskollinen, koska sarjan alussa Shoshanna oli se Sinkkuelämää-sarjaa fanittava, parisuhteesta haaveileva tyttö, joka suuntasi duuniin, josta oikeasti maksetaan: opiskelihan Shosh yliopistossakin brändinhallintaa ja käväisi sarjan aikana töissä Japanissa.Jessa ja Hannah tekevät sovinnon kohtauksessa, joka on näyttelijäntyöltään aivan omaa luokkaansa, ja lopussa kaikki tanssivat samoissa bileissä mutta eri jengeissä. Loppu hyvin, kaikki hyvin. BBC:n haastattelema kirjailija Erica Jongkin totesi http://www.bbc.co.uk/culture/story/20170413-why-do-female-characters-have-to-be-likable , että tällaiset itsekkäinä ja epämiellyttävinä pysyvät naishahmot tuomitaan edelleen kovemmin kuin miesvastineensa. Sopranosissa ja Mad Menissa miehet tuijottavat omaan napaansa ja tekevät huonoja päätöksiä koko ajan. Näissä sarjoissa tietty etäännytys (mafiamaailma, 1960-luvun mainosfirmat) ja kliseitä vasten pelaaminen pehmentävät pudotusta.Hannah saa kuin saakin yhteyden vauvaansa ja sarja jää positiivisen odottaviin tunnelmiin.Se ei kuitenkaan takaa mitään, tietävät Girlsin katsojat.Radikaaleinta Girlissä on ollut aina se, miten vähän sen naishahmot oppivat virheistään ja miten usein he tulevat toistamaan niitä.