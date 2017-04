Nyt.fi

Suvannontie 18Ti–pe 8–19, la–su 11–19.Sandwichit 4,95–13,95 e, lisukesalaattien kanssa 6,90–15,90 e.Vallilassa surtiin rakastetun Suvanto-kahvilan sulkeutumista. Muutaman kuukauden hiljaiselon jälkeen samaan liiketilaan on hiljattain avattu uusi paikka nimeltä Melt. Kyseessä ei ole mikään niin simppeli konsepti kuin kahvila tai ravintola. Melt on oman määrittelynsä mukaan New York Eatery, eli ruokala New Yorkin tyyliin.Teema ei erityisemmin näy paikan ulkoasussa. Tila on melko samanlainen kuin Suvannon aikoihin, vaikka Meltin pyörittäjät ovatkin hieman avartaneet ja raikastaneet sitä.Uudet vaaleasävyiset lampunvarjostimet näyttävät siltä, että ne ovat peräisin kadun toisella puolella sijaitsevasta design-kaupasta. Yhteen nurkkaan on sijoitettu vinyylisoitin, josta pauhaa kovaääninen rhythm & blues.jenkkivaikutteet sen sijaan tulevat selviksi. Meltissä myydään monia klassisia Amerikan herkkuja, kuten Cobbin salaattia ja New Yorkin juustokakkua. Arkipäivinä pääosassa ovat kuitenkin sandwichit. Niidenkin suhteen linja on perinteinen. Tarjolla on klassikoita maapähkinävoi- ja hilloleivästä alkaen. Lounaaksi suositellaan sandwich ja salaatti -komboa.New Yorkia edustaa parhaiten pastrami-sandwich. Sen toteutus on hyvin riisuttu: täysjyväleipäviipaleiden välistä löytyy pastrami-leikkelettä ja sinappia, eikä sitten muuta. Lisukkeena on coleslaw, joka tarjoillaan erillisestä kiposta. Itse leipä voisi olla hieman ryhdikkäämpää, mutta pastrami on laadukasta ja sinappi mukavan tuikeaa.Vertailun vuoksi tilaamme kaverin kanssa myös vegaanileivän, jonka täytteenä on paahdettua munakoisoa, kesäkurpitsaa ja paprikaa, pestoa sekä vegaanista juustoa. Kokonaisuudessa on mukavasti makua, mutta liika öljy valuu sormille ja veltostaa leivän.Pienten lisukesalaattien kanssa kahden leivän hinta on yli 30 euroa. Lounaasta se on paljon pyydetty, eikä annoksiin sisälly kahvia. Kenties hinnoitteluunkin on otettu oppia New Yorkista.Viikonloppuisin Meltissä nautitaan brunssia, joka tarjoillaan lautasannoksina pöytiin. Erityisesti paikan pannukakuista on kohistu sosiaalisessa mediassa. Niitä on tarjolla myös vegaanisina ja gluteenittomina versioina.