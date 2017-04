Nyt.fi

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anni%20Rajam%C3%A4elt%C3%A4

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Teemu%20M%C3%A4en

Koira kuolee -näytelmän esitykset to 20.4. klo 19.30, pe 21.4. klo 19, la 22.4. klo 14.30 ja 19.30, ma 24.4. klo 14, ti 25.4. klo 18 ja ke 26.4. klo 19. Näytökset Teatterikorkeakoulun tilassa 535 (os. Haapaniemenkatu 6).