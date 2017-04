Nyt.fi

useat etniset ravintolat myyvät Kontula Electronicin aikana festaritarjousannoksia, joten tapahtuma on hyvä tilaisuus tutustua alueen monikulttuuriseen tarjontaan.Kaksi vuotta sitten lopettaneen McDonald’sin tilalle avatusta syyrialaisesta ravintolasta tuli nopeasti niin suosittu, että syömään saavutaan kauempaakin. Ravintolassa tarjoillaan muun muassa schwarmaa, falafeleja, hummusta ja munakoisotahnaa. Ruuan kanssa voi juoda lasillisen turkkilaisesta jugurtista tehtyä, suolaista ja raikasta ayran-juomaa.Kurdilaisessa Shish Kebabissa ei myydä peruspizzeriakebabia, vaan ainekset ovat tuoreita. Ravintolan suosituimpia annoksia ovat hiiligrillissä kypsytetyt lihavartaat, joissa on nautaa, kanaa ja lammasta.Vartaat tarjoillaan kasvisten ja itsetehdyn ohuen leivän kanssa.Kyllä, myös Kontulassa on Burger King! Kun McDonalds saapui 20 vuotta sitten Kontulaan, se oli suuren maailman juttu. Viime talvella avattu Burger King ei aiheuttanut vastaavaa efektiä, mutta ainakin Kontulasta saa yhä hampurilaisia.Metroaseman vieressä sijaitseva perheravintola Helmi Grilli tarjoaa perinteistä gastropub-tyyppistä ruokaa, kuten hampurilaisannoksia, pihvejä ja salaatteja.”Ostoskeskuksen läheisyydessä, kirjaston takana olevalla kalliolla on mukava istuskella tuttujen ja tuntemattomien kanssa ja katsella, kun ilta saapuu itään”, Ylikojola vinkkaa.”Viime vuonna avattu irakilaisten pitämä parturi-kampaamo on hyvin edullinen. Paikka saavutti nopeasti suuren suosion ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Suosittelen leikkauttamaan siellä uuden tukan ennen festivaaleille saapumista”, Jimi Tenor kehuu.Kontulan ostoskeskuksen alla olevassa väestönsuojassa sijaitseva skeittihalli on Suomen suurin sisäskeittihalli. Kontulan toimintakeskuksen Luupin yhteydessä toimivassa hallissa on noin 1 600 neliömetriä tilaa. Hallista löytyy mm. hieno munakoison muotoinen allas. Sisäänkäynti metroaseman vieressä.