Nyt.fi

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mia%20Halme

Marianna Stolbowin neljä vinkkiä hyvään eroon:

Joka toinen pari Finnkinon ensi-illassa 21. huhtikuuta. Elokuva edustaa toukokuun alussa Suomea Toronton Hot Docs -festivaalin pääsarjassa.