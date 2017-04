Nyt.fi

Tämän olemme oppineet 4. kauden Iholla-tyypeistä tähän mennessä:

Laulaja Erika Vikman, 23.

Lumilautailija Kristiina Nisula, 24.

Räppäri Sini Sabotage, 30.

Toimittaja-kirjailija Laura Friman, 36.

Juontaja Kristiina Komulainen, 38.

Iholla-sarjan uusi jakso ma–to klo 22 Avalla, katsottavissa suorana tai jälkikäteen Katsomossa https://www.katsomo.fi/#!/jakso/33011060/iholla/740947/jakso-13-avaimet-onneen . Tiistaina 25. huhtikuuta vuorossa jakso numero 14/28: Itsemurhabarbie.