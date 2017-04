Nyt.fi

Video alkaa kuvalla hirvestä metsässä.

Seuraavaksi siirrytään, tietenkin, saunaan.

Nyt kuvassa näkyy suomaisemaan pystytetty oranssi teltta,

Seuraavaksi videolla kerrotaan

Ääni iloitsee siitä,

Emme täysin ymmärrä,

Suomi tunnetaan järvistä, koulutusjärjestelmästä, hevibändeistä ja teknologiasta. Mutta on yksi vähemmän tunnettu asia, jossa suomalaiset ovat mahtavia: kuksiminen.Näin meille kertoo verkkoon eilen ilmestynyt RFSU:n kondomimainos F*ck like a Finn. Videota on tähän mennessä katsottu vasta reilut 4 300 kertaa, mutta odotamme sille suurta suosiota.Miehen ääni sanoo: ”Finland. The sexiest country in Europe.”Seuraa kuvia Suomen järvistä, saaristosta, karttapallosta, telakasta ja tietokoneen näytöstä.”Nämä kaikki asiat tekevät Suomesta hienon paikan asua ja vierailla”, ääni jatkaa.”Mutta kaikki nämä asiat tekevät Suomesta myös erinomaisen paikan harrastaa seksiä. Itse asiassa: parhaan.””Suomi on maailman harvimpaan asuttuja maita”, ääni kertoo, ja videolla näkyy bussia odottavia suomalaisia, jotka seisovat toisistaan kohteliaasti vähintään puolentoista metrin päässä. ”Myös välimatkat ovat pitkiä. Siksi suomalaiset keksivät värisevän puhelimen.”Näkyy lauteilla istuvia, ja hetken päästä hirsisaunasta hankeen kirmaavia, alastomia miesvartaloita.”Mutta kun suomalaiset tapaavat, he ovat lähellä toisiaan. Ja alasti.”No, jatketaan.”Voisi siis sanoa, että suomalaiset suhtautuvat varsin luontevasti omiin kehoihinsa, ja toisten kehoihin”, ääni kertoo, ja saunamaisema vaihtuu vanhoihin videoklippeihin paidattomista rakennustyömiehistä, joita seuraa mustavalkoinen pätkä miehestä ja naisesta vesisuksilla.Ja lisää saunamateriaalia, josta zoomataan kuitenkin pian kuvaan maapallosta, ja Suomen sijaintiin sillä.”Suomen sijainti kaukana pohjoisessa mahdollistaa paljon tilaisuuksia sille, mitä suomalaiset kutsuvat sanalla ’kuksiminen’”, ääni jatkaa.joka heiluu rytmikkäästi edestakaisin. Kuvan päällä on ääntämysohjeet suomenkieliselle sanalle:”Kesällä keskiyön aurinko luo ympärivuorokautiselle romantiikalle taianomaiset puitteet”, ääni tunnelmoi, eikä tässä vielä kaikki:”Puolet vuodesta on pimeää. Hyvin pimeää. Eikä kukaan oikein tiedä mitä tapahtuu.””Mutta olen kuullut, että meno saattaa äityä aika tuhmaksi.”Suomen vapaamielisestä seksuaalivalistuksesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta, mikä tarkoittaa sitä, että suojattu seksi on itsestäänselvyys.Ja tässä vaiheessa kuvassa näkyvät sinisiin muovihanskoihin puetut kädet, jotka hierovat toisiinsa jonkinlaista nestettä.Seuraa lisää hanskoja jotka vedetään käsiin, samalla kun ääni kertoo, että ihmiset käyttävät kondomeja, ”tai, kuten suomalaiset sen sanovat, ’Erkkaa lapaan’.”että kondomeja ja aikuisten leluja on saatavilla supermarketeista, mikä tarkoittaa sitä, että suomalaiset voivat ansaita asiakkuuspisteitä kuksimalla.”Tämän takia Suomi on maailman viidenneksi onnellisin maa.”Onnellisesti hymyilevien ja kattokruunuista roikkuvien ihmisten kuvia seuraa kuitenkin mustavalkoinen kuva ihmisjoukosta, jotka seisovat sateenvarjojen alla ja tuijottavat totisina eteensä.”Suomalaiset haluavat pitää asiat suoraviivaisina, mikä helpottaa hommiin ryhtymistä”, ääni arvelee.”Koska hyvää seksiä varten et tarvitse suuria romanttisia eleitä, kuten puhetta. Tarvitset vain sitä, että teet olosi mukavaksi.”mitä tekemistä hirvellä videolla oli, ja saunan yhdistäminen seksiin on aina epäilyttävää, mutta: