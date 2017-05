Nyt.fi

”Everything is perfect forever”, eli ”kaikki on ikuisesti täydellistä”.Se on Petrus Pennasen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Petrus%20Pennasen motto.Sen lisäksi Pennasella on teoria – tai kuten hän asian kertoo, faktaa suoraan teoreettisen fysiikan ytimestä.”Tieteen mukaan maailmankaikkeudesta ei pysty erottamaan osia. Että tämä on minun atomi ja tuo on sinun atomi. Kaikki on yhtä samaa atomikenttää. Piste. Ihmisten henkilökohtaiset tietoisuudet ovat vain pisteitä, joiden kautta maailmankaikkeus tiedostaa itsensä.”Pennanen kertoo lisää.”Fysiikan tasolla hiukkaset kulkevat lakiensa mukaan aina täydellisesti. Eli vaikka maailmassa on hirveitä asioita, kaikki ne epätäydellisyydet, oli kyseessä sota tai se, että sinua sattuu sormeen, ovat vain osa sitä täydellistä kokonaisuutta, jossa me kaikki olemme yhtä.”Jotakin tällaista kuullaan pian ehkä myös Helsingin kaupunginvaltuustossa. Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Pennanen sai taannoisissa kuntavaaleissa 1 378 ääntä ja tuli valituksi – Piraattipuolueen kannalta historiallisesti (samoissa vaaleissa puolue sai läpi myös Arto Lampilan http://www.hs.fi/haku/?search-term=Arto%20Lampilan Jyväskylässä).”Vapaus, järki, rakkaus”, oli Pennasen, 44, vaalilause.Hieman yksinkertaisempaa, mutta Pennasella on politiikkaa varten myös suurempi suunnitelma.Mutta kuka tämä positiivisuuden lähettiläs oikein on?tämän johtaman Leiki Oy:n tiloissa. Pennanen tulee ovelle vastaan. Pitkä vaalea tukka reunustaa naamaa, joka hymyilee tauotta.”Moooi! Mitä kuuluu, miten menee?”Istumme ison neuvottelupöydän ääreen.”Hei, mä tulen sinne samalle puolelle pöytää, jooko? Ei olla niin kaukana toisistamme.”Pennasen vuonna 2000 perustamalla, Kaartinkaupungissa majaansa pitävällä Leiki-firmalla menee hyvin – viime vuoden liikevoittoprosentti oli 38.Firma on teknologiayritys, jonka ohjelmiston avulla esimerkiksi mediayhtiöt voivat kohdentaa mainostajiensa markkinointia tarkoille kohderyhmille. Kyse on ”semanttisesta tekstianalyysistä ja sisällön suosittelusta”.Pennanen on itse suunnitellut yrityksen algoritmeja. Taustalla on tiede: kaavoja Pennanen opetteli Helsingin Yliopiston teoreettisen fysiikan laitoksella tutkijatohtorina.asunut Pennanen on aina ollut fiksu. Hän kävi lukion kahdessa vuodessa ja kirjoitti ylioppilaaksi yliopisto-opintojen sivussa. Tuloksena oli lähinnä laudatureita.”Sain skipattua sen yhden vuoden lukiota onneksi, kun se lukio oli vähän tylsää.”Pennanen ei pidä älykkyyttään rehvasteltavana asiana.”Älykkyys on pääosin geeneistä johtuvaa, eikä se ole kenenkään ansiota. Voi olla huonot geenit ja tehdä hyviä juttuja ja päinvastoin.”Pennanen meni opiskelemaan fysiikkaa ymmärtääkseen maailmaa paremmin. Kuten usein nuorelle ja älykkäälle ihmiselle käy, tajunnan laajetessa syntyi kulttuuriaktivismia.Alkoi zippiaika.julkisuudessa osana nuorisoliikettä, jonka jäseniä kutsuttiin zipeiksi. He kannattivat pronoia-aatetta.Pronoia on väännös paranoia-sanasta. Pennanen selitti asiaa 90-luvun alussa Ilta-Sanomille näin:”Pronoian suhde paranoiaan on kuin luottamuksen suhde epäilyyn tai läheisyyden suhde etäisyyteen. Se on todellinen tunne, ei mikään illuusio. Voin tiivistää sen siten, että jos luotan johonkin asiaan, niin se järjestyy itsestään.”Zippeilyyn kuuluivat muun muassa maailmansyleily, teknobileet, väittelyt ja tietotekniikka. Se oli tietynlainen teknologiahippiliike. Pennanen oli myös kasvissyöjä, mikä ei ollut 90-luvun alussa yhtä yleistä kuin nyt.”Joo, hahahaa! Se (zippeily) tuli jostain Wired-lehdestä. Se oli ihan hauskaa. Tuli pari hyvää kuvaa lehteen”, Pennanen sanoo.Eräs Pennasen 90-luvulla tuntenut tuttava muotoilee, että Pennanen oli vastakulttuurihahmo ja hörhö, jota ihmiset kuitenkin arvostivat. Pennanen kun oli tolkuttoman älykäs ja akateemisesti menestynyt.Pennanen oli myös karismaattinen, sillä hänet valittiin tämän tästä lukiossa ja yliopistolla kaiken maailman luottamushommiin, kuten opiskelijajärjestön puheenjohtajaksi.Omasta mielestään Pennanen tosin oli vain ujo tyyppi, joka ajautui näihin juttuihin muiden pyynnöstä.”En tiedä, miksi minut valittiin niihin. Ihmisillä on erilaisia rooleja yhteiskunnassa, ja sekin on paljolti geneettistä. Toiset on laumanjohtajia ja toiset esimerkiksi asiantuntijoita.”Siinähän se otsikko tulikin: ”Petrus Pennanen – Geeneiltään laumanjohtaja”.”Hahahahaa! Toi on aika paha! Joo, nämä geeneistä puhumiset on aina vähän vaarallisia, tulee heti mieleen joku rotujalostus. Mutta se on fakta, että geenit vaikuttavat tosi paljon.”Joskus älykkäät ja karismaattiset ihmiset antavat lahjakkuutensa nousta hattuun ja haluavat ihan varta vasten erottautua tavallisista toppahousutoopeista.Pennanen ei myönnä, että tällaisesta olisi ollut kyse. Päinvastoin.”Teknobileissäkin minua kiehtoi se yhteisöllisyys ja se, miten musiikki ja tanssiminen luovat uutta kulttuuria. Se yhteisöllisyys, että ihmiset on yhdessä, se on aina ollut mulle se juttu, ei erottautuminen.”Kun Pennaselta kysyy esimerkiksi hänen harrastuksistaan, hän sanoo:”Mun mielipuuhaa on hengailla kaupungilla ja tavata randomisti ihmisiä esimerkiksi puistoissa. Nyt kun olen valtuutettu, se on mun työtä! Kelaa vähän, miten siistiä! Mulla on lupa mennä puhumaan ihan tuntemattomille ihmisille ja kysellä niiltä asioita ja jutella niiden kanssa, koska se on mun duunia! Hahahaa!”Mitä muuta Pennanen haluaisi siis tehdä?Ainakin tuhota ideologiat – tai oikeastaan tuhota ideologioista johtuvat ongelmat ja korvata ideologiat järjellä.”Esimerkiksi vihreiden ydinvoimavastaisuus on vain dogmaattinen juttu, joka ei perustu järkeen”, Pennanen sanoo.Tämä ”järjenvastaisuus” näkyy vaaliväittelyissä esimerkiksi siten, että yksi puolue torppaa vaalien alla toisen puolueen järkevän ehdotuksen vain siksi, että se tuli ideologisesti väärästä leiristä.Pennasen mielestä tällainen on typerää. Hän ajattelee politiikkaa tieteellisesti, ei ideologisesti.Tiede perustuu siihen, että kun opitaan uutta ja muutetaan tarpeen vaatiessa näkökulmaa niin, että toiminta on järkevää. Takinkääntö, tuo politiikan kauhusana, on siis Pennasen mielestä vain hyve, jos se on uuden tiedon valossa järkevää.Ongelma on siinä, että tieteellinen ajattelu on raskasta puuhaa. Siinä joutuu kyseenalaistamaan asioita ja jopa omaa identiteettiään.Siksi Pennasen ajatustapa politiikasta tieteenfilosofisena toimintana kuulostaa äärimmäisen optimistiselta – ellei utopistiselta.lisätä demokratian suoruutta ja antaa muutenkin ihmisille enemmän vapauksia yhteiskunnassa. Se vaatii luottamusta kansalaisia kohtaan.Mutta onko kansa luottamuksen arvoinen? Tietääkö kansa?”Hahahahaa! Miten tuohon nyt vastaisi. Hmmm. Kyllä mä sanoisin, että kansa tietää aika hyvin.”Vastaväitteitäkin voi esittää.Hyvä esimerkki ovat populistipuolueet ja niiden suosio. Nehän keräävät ideologisella möyhäämisellä kannatusta, kunnes valtaan päästessään romahtavat, kun eivät saaneetkaan pidettyä lupauksiaan, koska ne olivat – populismia.”Kyllä mä uskon, että ihmiset kyllä kelaa asioita. Eivät ihmiset ole tyhmiä. Ihmiset ovat ihania ja mielenkiintoisia.”Näinhän Pennasen on pakko sanoa, koska hän on poliitikko. Poliitikko ei voi haukkua tavallisia ihmisiä, jos haluaa päästä kahden vuoden päästä eduskuntaan, kuten Pennasen aikomuksena on. Hän haluaisi rakentaa laajempaa koalitiota.Pennanen haluaisi aloittaa yhteistyön esimerkiksi neljän urbaanin liberaalin puolueen kanssa.”Feministipuolueen, liberaalipuolueen, eläinoikeuspuolueen ja piraattipuolueen välillä on eroja, mutta jos lähtisimme etsimään yhteneväisyyksiä, niitä voisi löytyä. On turhaa olla pieniä ja erillään, kun voi olla vahva yhdessä.”Pennanen uskoo, että nyt on nousemassa, jos ei nyt liike, niin jonkinlainen ajattelutavan muutos, jossa ajatellaan järjellä, sydämellisesti ja yhteisöllisesti.”Ajattele, miten paljon Helsinki on muuttunut vaikka 80-luvusta. Kyynisyys ja negatiivisuus ovat vähentyneet tosi paljon. Olin minäkin nuorena sivaltelija, jonka piti näyttää negatiivisuudella älykkyytensä. Mun tunne on se, että tässä ollaan liikkumassa hyvään suuntaan.”Pennasen usko ihmisiin on vankkumaton.”Ihmiset kasvaa ja ihmiset oppii.”Melkoista optimismia.”Jahas, nyt siellä tulee sitten vettä taas.”Harmillinen juttu. Tulee mieleen, että sade on epätäydellisyyttä täydellisen aurinkoisen kevätpäivän keskellä.Sitä epätäydellisyyttä maailma on täynnä myös Pennasen mielestä. Mutta hän taitaa ihan tosissaan uskoa, että suunta voi olla parempaan.Jos ymmärtäisimme, että maailmankaikkeus ja me kaikki olemme yhtä ja samaa atomikenttää emmekä erillisiä saarekkeita, jotka ajavat vain omia ideologisia etujaan, voisimme onnistua, Pennanen ajattelee.Toisaalta, mitäpä siitä, vaikka maailmasta ei tulisikaan iloisempi ja ystävällisempi ja järkevämpi.Kaikki on kuitenkin ikuisesti täydellistä.”Mun mielestä se on lohdullinen ajatus. Maailma olisi tuhoutunut ydinsodassa ja makaisit siellä raunioissa. Silloin voit edelleen ajatella, että kaikki on – kaikesta huolimatta – edelleen täydellistä.”Tuon on pakko olla optimistisin asia, joka maailmankaikkeudessa on koskaan sanottu.