Luomuruokaan ja villiyrtteihin erikoistunut ravintola Chef & Sommelier suljetaan. Paikan ”chef” Sasu Laukkonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sasu%20Laukkonen lähetti asiasta tiedotteen tiistaina.Tiedotteessa sanotaan, että nykyinen Chef & Sommelier, joka on yksi neljästä Michelin-tähden saaneesta ravintolasta, on auki viimeisen kerran 22. kesäkuuta.Elokuussa samalla paikalla avautuu tekijöiden uusi ravintola:”Voin ilolla kertoa, että olen lähdössä viemään kaikkea oppimaamme elokuun alusta 2017 uudelle tasolle uusitussa Huvilakadun tutussa ravintolatilassamme entistä tiiviimmällä ja paremmalla konseptilla.””Me ollaan vaihtamassa uuteen konseptiin. Sama jätkä, sama mesta, mutta ravintolan sisäpuolella positiivinen hirmumyrsky”, Laukkonen sanoo.Vuonna 2010 avattu fine dining -ravintola Chef & Sommelier tuli tunnetuksi suomalaisesta lähiruoasta, kasvismenuistaan sekä villiyrttien käytöstä. 25-asiakaspaikkainen ravintola on ollut todella suosittu.Toisin kuin nimi antaa ymmärtää, Chef & Sommelierin omistaja on Laukkonen ja joukko yksityisiä rahoittajia. Sommelier eli viinimestari Johan Borgar on kuulunut ravintolan työntekijöihin.Borgar ei ole enää mukana elokuussa avattavassa uudessa ravintolassa, jonka työnimi on tällä hetkellä pelkkä ”Chef”.Hän kuvailee työkumppanuuttaan Borgariin ”pitkäksi ja syväksi ystävyydeksi” ja eräänlaiseksi ”avioliitoksi”.”Ollaan vedetty tätä kimpassa. Johan saa itse kertoa jatkosuunnitelmistaan.”Sasu Laukkosen mukaan fokus suomalaiseen lähi-, kasvis- ja luomuruokaan säilyy.”Musta tuntuu, että me ollaan vasta raavittu pintaa suomalaisesta ruokahistoriasta ja villiraaka-aineista.””Tarkoitus on laajentaa touchiani keittiön ulkopuolelle. Olen itse piirtänyt ja suunnitellut ruokapöydät, miten ihmiset istuvat ja minkälainen kokonaisambienssi tulee olemaan. Haluan olla itse mukana enemmän valitsemassa, mitkä juomat valitaan”, hän sanoo.”Tulen käyttämään entistä laajempaa ammattilaiskuntaa.”Chef & Sommelier on yksi Suomen neljästä ravintolasta, joilla on tällä hetkellä yksi Michelin-tähti. Muita ovat Ask, Demo ja Olo.Uuden ravintolan on ansaittava tähtensä uudelleen.”Se [Michelin-tähti] oli palkinto sille ruoalle, mitä tässä tilassa sinä kyseisenä vuonna tarjottiin, ja luonnollisesti se menee uudelleen harkintaan. Iloisesti me emme voi niihin päätöksiin vaikuttaa millään tavalla.” Anna Paljakka http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anna%20Paljakka kävi testaamassa Chef & Sommelierin kolme vuotta sitten http://www.hs.fi/nyt/art-2000002733316.html . Paikka oli juuri saanut Michelin-tähden ja Paljakan mukaan se oli hyvästä syystä.Paljakka kirjoitti tuolloin ravintolasta muun muassa näin:”Monet raaka-aineet olivat itse kerättyjä. Maut etenivät taidokkaasti.””Enimmäkseen tarjonta oli kekseliästä, kaunista ja maukasta. Ylenpalttinen kikkailu oli vältetty.”Michelin-tähdet liittyvät hotelli- ja ravintolaoppaita tekevään Guide Micheliniin. Maksimimäärä ravintoloille ja keittiömestareille Michelin-tähtiä on kolme.