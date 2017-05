Nyt.fi

Yhdysvalloissa on viime viikot seurattu presidentti Donald Trumpin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin terveydenhoidon uudistusta, jonka tarkoitus on kaataa presidentti Obaman mukaan nimetty edellinen uudistus, Obamacare.Tästä on kyse: Jimmy Kimmel http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jimmy%20Kimmel on yhdysvaltalainen koomikko ja talk show- juontaja, joka isännöi tällä hetkellä omaa iltaohjelmaansa Jimmy Kimmel Live!.Kimmel ei ole tunnettu mitenkään räväkkänä poliittisena kommentaattorina. Hänet muistetaan ehkä parhaiten vitsikkäästä kettuilustaan näyttelijä Matt Damonin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Matt%20Damonin suuntaan. Kimmel jatkoi humoristista vihanpitoa kun hän juonsi tämänvuotisen Oscar-gaalan.Edellisviikolla Kimmelin vaimo Molly McNearney http://www.hs.fi/haku/?search-term=Molly%20McNearney oli synnyttänyt pariskunnan toisen lapsen, joka sai nimeksi William John Kimmel http://www.hs.fi/haku/?search-term=William%20John%20Kimmel Kimmel kertoi lähetyksessä, kuinka ilo lapsesta vaihtui huoleen kun sairaanhoitaja kuuli Williamin rinnasta outoja ääniä. Tutkimusten jälkeen selvisi, että Williamin sydämen seinässä oli reikä.Lapsi pääsi leikkaukseen, joka kesti kolme tuntia. Kimmelin mukaan ne olivat hänen tähänastisen elämänsä pisimmät tunnit.Yleisöstä pääsi empaattisia huokauksia kun Kimmel esitteli kotiinpäässyttä vauvaansa ja muuta perhettään onnellisissa valokuvissa.Voit katsoa Jimmy Kimmelin koko monologin alta:Presidentti uhosi kampanjassaan kaatavansa Obaman terveydenhuoltouudistuksen, joka on ollut republikaanien ydinkannattajien epäsuosiossa.Obaman järjestelmä teki sairausvakuutuksesta sakon uhalla pakollisen kaikille amerikkalaisille. Ne, joilla ei ollut varaa hankkia vakuutusta, saivat siihen valtion tukea. Samalla tukijärjestelmää uudistettiin eri tavoilla.Lisäksi Obaman uudistus esti vakuutuksen ostajien syrjimisen jo olemassaolevien sairauksien perusteella.Uudistuksen on arvioitu tuoneen miljoonia amerikkalaisia, jotka aiemmin elivät ilman vakuutusta, sairausvakuutuksen piiriin.Trump on toistuvasti todennut Obaman uudistuksen kaatuvan kalliina omaan mahdottomuuteensa ja yritysten vetäytymiseen.Ensimmäinen yritys kaatui keväällä Trumpin oman republikaanipuolueen radikaalin siiven vastustukseen: osalle republikaaneja Trumpin uudistus oli liian kevyt.Trumpin ja tämän puolueen kongressissa ajama uudistus liudentaisi useita Obaman järjestelmän keskeisiä pilareita, kuten sairausvakuutuksen pakollisuutta ja asiakkaiden valikointia terveydentilan perusteella.Trumpin suunnitelmaa on arvosteltu siitä, että se voi poistaa sairausvakuutuksen monilta, joille Obaman uudistus sen toi.Trump on viime päivinä luvannut lakinsa estävän yhä syrjinnän, vaikka varsinaisessa lakitekstissä esto ei ole läheskään ehdoton vaan pikemminkin väljä, amerikkalaismedia kertoo https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/trump-health-care.html Kimmelin lapsi syntyi vika sydämessään. Kimmel sanoi, että hän on hyväosainen, mutta toisessa elämäntilanteessa hänen lapsensa voisi olla vaikeuksissa.Kimmel luetteli monologinsa lopuksi pitkän listan hoitajia, lääkäreitä ja muuta sairaalahenkilökuntaa, joita hän halusi kiittää. Sitten hän alkoi puhua Obamacaren puolesta:”"Ennen vuotta 2014 oli mahdollisuus, että jos synnyit tällaisen sydänsairauden kanssa, et tulisi koskaan saamaan sairausvakuutusta.”"Ja jos vanhemmillasi ei ollut vakuutusta, et ehkä edes elänyt tarpeeksi pitkään, jotta vakuutus ehdittäisiin evätä sinulta. Jos lapsesi on vaarassa kuolla ja hänen ei tarvitsisi, tienesteilläsi ei pitäisi olla mitään väliä.””Minusta tämä on asia, josta me kaikki voimme olla samaa mieltä, olimmepa republikaaneja, demokraatteja tai jotain muuta, eikö?””Meidän on pidettävä huolta siitä, että meitä edustavat ihmiset, ja ihmiset tapaavat tämän aiheen tiimoilta parhaillaan Washingtonissa, ymmärtävät sen hyvin kirkkaasti.””Lopetetaan tämä hölynpöly. Tämä ei ole jalkapalloa. Ei ole olemassa tiimejä. Me olemme tiimi. Se on Yhdysvallat. Älkää antako nurkkakuntaisen kinastelun jakaa meitä asiassa, josta jokainen säädyllinen ihminen on samaa mieltä.””Yhdenkään vanhemman ei pitäisi ikinä joutua päättämään, onko heillä varaa pelastaa lapsensa henki. Niin ei pitäisi käydä. Ei täällä.”