Nyt.fi

Kohtauksessa on Iittalan mukin





Iittalan Taika-sarjan on suunnitellut kuvittaja



Ei ole ensimmäinen kerta, kun Malickin elokuvassa on Suomi-yhteys. Tasan neljä vuotta sitten tuli Suomessa ensi-iltaan Malickin elokuva To The Wonder, jonka musiikkimaailmassa yhtenä soi

Iittalan Taika-sarjan on suunnitellut kuvittaja Klaus Haapaniemi http://www.hs.fi/haku/?search-term=Klaus%20Haapaniemi kun Malickin elokuvassa on Suomi-yhteys. Tasan neljä vuotta sitten tuli Suomessa ensi-iltaan Malickin elokuva To The Wonder, jonka musiikkimaailmassa yhtenä soi Einojuhani Rautavaaran http://www.hs.fi/haku/?search-term=Einojuhani%20Rautavaaran sävellys.