Color Obstacle Rush -kiertue alkaa Helsingistä 6.5., Kaisaniemen puisto, liput 49 e. Ensimmäinen startti on klo 13, portit avataan klo 11.45. Alle 15-vuotiaat voivat osallistua täysi-ikäisen ja samaan lähtöryhmään ilmoittautuneen huoltajan seurassa. Halutessaan mitkä tahansa esteet voi jättää väliin. Ilmoittaudu juoksemaan täältä http://colorobstaclerush.eu/ilmoittaudu.html . Ilmoittautuminen päättyy 4.5.