Brittilehti Independent on listannut kaupunkeja, joihin vegaanituristi voi huoletta matkustaa, ja Helsinki on kymmenen parhaan paikan listalla.Muita listalta löytyviä kaupunkeja ovat Torino, Berliini, Tel Aviv, Chennai, Melbourne, San Francisco, Austin, Vancouver ja Lontoo, ja Helsinki on mainittu heti Torinon ja Berliinin jälkeen kolmantena.Voit lukea jutun täältä http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/top-10-vegan-cities-travellers-in-world-food-turin-berlin-melbourne-tel-aviv-london-helsinki-a7707031.html Independentin toimittajan Elizabeth Warkentinin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Elizabeth%20Warkentinin mukaan Helsingissä ei ole runsaasti täysin vegaanisia ravintoloita, mutta ”vegaaniystävällisiä kokkeja riittää”. Samaten vegetaristiset ravintolat panostavat kasviperäiseen ruokaan. Warkentinin mukaan myös useimmista kahviloita saa soijamaitoa, joten vegaanimatkailija ei joudu pulaan.on selvästi tehnyt Warkentiniin vaikutuksen, hän nimittäin kirjoittaa, että se voi pian olla Suomen isoin ruokavientituote:”Nyhtökaura, a meat substitute consisting of Nordic oats and broad beans, might soon become Finland’s biggest food export. Yes, really.”