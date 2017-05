Nyt.fi

Fisken på Disken

★★★Urho Kekkosen katu 1, fisken.fiMa–to 11–22, pe 11–23, la 13–23, su 12–16Alkuruoat 11–12 e, pääruoat 19–25 e, jälkiruoat 10 evähän kalaravintoloita. Kauppatorin Fishmarketin lopetettua ei uusia yrittäjiä ole juuri näkynyt. Viime vuoden lopulla tilannetta paikkaamaan ilmestyi Fisken på Disken, jota pyörittää sama omistaja kuin esimerkiksi Hietalahden Merimakasiinia.Ravintola sijaitsee Kampin kauppakeskuksen Kortteli-ravintolakerroksessa. Liiketila on keskellä kerrosta vailla seinien suojaa. Sitä rajaavat katosta roikkuvat kankaat. Ensivierailullani pohdin, mikä kankaiden väliin jäävistä raoista on ”ovi”. Ettei vain tulisi käveltyä ”seinän” läpi. Astumme seuralaiseni kanssa ravintolaan eräänä tiistai-iltana.Sisustus on hillityn skandinaavinen. On vaaleat puukalusteet ja betonilattia. Kalajulisteet ja valkoinen kaakelipinta vievät ajatukset kalakauppaan.viisi alkuruokaa, neljä pääruokaa ja kolme jälkiruokaa. Kasvis- ja lihavaihtoehtoja löytyy, jos osaa kysyä. ­Kalalajit ovat tuttuja: lohta, silakkaa, turskaa, kuhaa. Ympäristösertifikaatteja listaan ei ole painettu, mutta ainakaan WWF:n punaisella listalla olevia eksoottisia syvän meren kaloja ei tarjota.On myös seafood-osio, josta voi tilata erilaisia rapuja tai vaikka 100 euron hintaisen ”royale platterin”, jossa on noin kilo äyriäisiä ostereista taskurapuun.Kokeilen ostereita, joita on testikerralla kahta eri lajia: viljeltyä australialaista ja ”villiä” normandialaista. Tuoretta on. Viljelty on ruokaisampi ja vahvemmin merellisen makuinen.. Lautasella on sushiriisiä, lohta, wasabimajoneesia ja soijahelmiä. Mainion annoksen ainoa miinus on riisi, joka on hieman liian kylmää ja tahmeaa.Seuralaiseni simpukkakeiton liemi kaadetaan vasta pöydässä simpukoiden päälle. Simpukat ovat pulleita ja mehukkaita, liemi savuisen kermaista. Etikkaisen makea pikkelöity varsiselleri tasapainottaa mukavasti makumaailmaa.ei ole haluttu tehdä mitään ­fine dining -ravintolaa. Kauppakeskuksessa se voi olla fiksua. Rankan shoppailun jälkeen ei maistu piperrys, vaan esimerkiksi olut-chorizoliemessä kypsennetyt simpukat ranskalaisilla.Itse tilaan brittiläisen pubiruokaklassikon, fish and chipsin. Leivitetyn kuhan kyljessä on ranskalaisia, misomajoneesia, salaattia ja soijapikkelöityä kurkkua.Kala on hieman kuivaa, ja majoneesia tai raikasta kurkkua kaipaisi enemmän.Alkuruokiin verrattuna ronski annos on kuin eri ravintolasta. Varsinkin kolmen ruokalajin aterialle se on raskas ja ranskalaisista jää yli puolet syömättä.fiinimmältä puolelta turskaa. Pinnalta ruskeaksi paistettu kala on sisältä kosteaa, mutta vieraani makuun vähän alikypsää. Lisukkeena on maukkaan juustoista, mutta liian suolaista tomaattipohjaista risottoa. Seassa on myös muutama marinoitu tomaatti ja herkullista rapuvaahtoa, jossa on hieno ravun maku.Jälkiruoista toimivin on sitruunainen hunajajogurttiparfait, jonka päällä on marenkia, hunajakennoa ja kalapaikkaan sopivasti tilliä. Maku on raikas – juuri mitä kala-aterian jälkeen kaipaa suuta raikastamaan.Erityiskehut viinituntemuksesta. Ruoille löydetään erinomaiset parit. Illan kohokohta on itävaltalainen Grüner Veltliner -rypäleestä tehty viini, jonka mausteinen jälkimaku on mieleenpainuva.lounaalle seuraavalla viikolla.Annosten hinnat ovat normilounasta kalliimpia, noin 15 euron kieppeillä. Otan lohikeiton (14,50 e), joka on kuulemma jo nyt paikan oma klassikko. Sitä ennen saan alkukeiton. Se on tänään pirtsakan tulinen vihreä gazpacho, jonka puraisua pehmentää turkkilainen jogurtti.Kalakeitto tulee pöytään pidemmittä odotteluitta. Ei näytä koti­tekoi­selta.Huo­mion kiin­nittää ensin ­yrteillä koristeltu kokonainen lohifilee, joka makaa puolitettujen puikulaperunoiden päällä kuin divaanilla. Pohjalla on kellertävä liemi, jota vihreä yrttiöljy täplittää.Mehukas lohi on kypsennetty sopivan kevyesti ja runsas tuore timjami tuo hyvän yrttisen vivahteen. Varsinainen deluxe-versio lohikeitosta. Hinta on korkea, mutta alkukeiton kera siedettävä.. Ostereista pubiruokaan ulottuva lista tarjoaa jokaiselle jotakin, ruoka on laadukasta ja palvelu asiantuntevaa.Jään silti miettimään, toimisiko paikka vielä paremmin jossakin perinteisemmässä lokaa­tiossa. Ostarin ravintolakerroksen avoin liiketila kun ei tarjoa erityisen intiimiä illalliskokemusta.