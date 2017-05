Game of Thronesista on suunnitteilla jopa neljä uutta sarjaa – 4 + 1 spekulaatiotamme sarjojen mahdollisista aiheista HBO valmistelee samanaikaisesti jopa neljää spinoff-sarjaa erittäin suositulle Game of Thrones-tv-sarjalle. Spekuloimme tässä jutussa, mistä nämä sarjat voisivat kertoa.