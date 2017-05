1. Suomen kirkkain tähti on 19-vuotias Sebastian Aho

2. Patrik Laine ei pelaa

#NHLJetshttps://twitter.com/hashtag/NHLJets?src=hash participants at #IIHFWorldshttps://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash:



Scheifele, Morrissey (Canada)

Copp, Trouba, Hellebuyck (USA)

Ehlers (Denmark)



Laine will not play.

https://twitter.com/NHLJets/status/851491994409074688