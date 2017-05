Nyt.fi

Oksanen on aina ollut kiinnostunut kukista.

Kukka-asetelmien ja istutusten suunnittelussa

Viime syksynä Oksanen sai raapia päätään

Kukkaistutusten ulkonäköön vaikuttaa myös muoti,

Nyt eletään Oksasen kannalta hyvää aikaa,

Erään kukan kanssa

Kukissa