Nyt.fi

Merriam-Websterin Twitterissä myös trollataan säännöllisesti presidentti Donald Trumpia http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpia sekä tämän hallintoa.

📈A fact is a piece of information presented as having objective reality. https://t.co/gCKRZZm23chttps://t.co/gCKRZZm23c — Merriam-Webster (@MerriamWebster) January 22, 2017 https://twitter.com/MerriamWebster/status/823221915171061760

📈'Feminism' is defined as "the belief that men and women should have equal rights and opportunities." https://t.co/Zjf7CAPUjLhttps://t.co/Zjf7CAPUjL — Merriam-Webster (@MerriamWebster) February 23, 2017 https://twitter.com/MerriamWebster/status/834806087371071491

We've updated our Twitter header in honor of the election. pic.twitter.com/mOFT8sUlVDhttps://t.co/mOFT8sUlVD — Merriam-Webster (@MerriamWebster) November 7, 2016 https://twitter.com/MerriamWebster/status/795740554063740928

People keep

1) saying they don't know what 'genderqueer' means



then



2) asking why we added it to the dictionary pic.twitter.com/wsGZ7Y6XB8https://t.co/wsGZ7Y6XB8 — Merriam-Webster (@MerriamWebster) April 25, 2016 https://twitter.com/MerriamWebster/status/724645568014868480

Kaikki tämä on osa

Oli miten oli, Merriam-Websterin projekti tulla huomatuksi netissä on onnistunut.

📈'Volunteer' means “someone who does something without being forced to do it.” https://t.co/qNAcMyplhZhttps://t.co/qNAcMyplhZ — Merriam-Webster (@MerriamWebster) April 11, 2017 https://twitter.com/MerriamWebster/status/851602942037819392