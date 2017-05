Nyt.fi

Kun lähettää avointa hakemusta työvoimaa kaupan alalle välittävän Extraajat-yrityksen kautta, saa eteensä tällaisen lomakkeen:Kyllä, näit oikein:Työhakemuksen kiinnostusta kysyvässä osassa yksi vaihtoehto on ”Ei mikään. TE-toimisto käski lähettää hakemuksen.”byrokraattiselta painajaiselta, jossa hakemuksia tehdään vain, koska virasto käskee ilman aitoa halua työllistyä. Kuva on viime aikoina kiertänyt verkossa esimerkkinä siitä, mihin pakko voi pahimmillaan johtaa.Juuri tätä on viime päivinä pelätty myös oikeasti, kun uutisissa on kerrottu hallituksen kaavailemasta muutoksesta työttyömyystukeen ( HS:n juttu täällä http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005198087.html ).Valmisteilla olevan muutoksen mukaan työttömän pitäisi vuodesta 2019 alkaen hakea kolmen kuukauden aikana vähintään kahtatoista työpaikkaa, siis yhtä paikkaa viikossa. Jos ei hae, menettäisi työttömyyskorvauksen 60 päiväksi. Hakemuksia olisi siis käytännössä lähes pakko tehdä, ja haetuista paikoista pitäisi raportoida viranomaisille verkkopalvelun kautta.Uudistus on vasta valmisteilla, mutta on jo nyt pelästyttänyt joitakin yrittäjiä: työpaikkojen on pelätty siirtyvän pois avoimesta hausta, koska niiden tarjoajat pelkäävät joutuvansa pakolla tehtailtujen hakemusten sateen kohteiksi ( HS:n juttu reaktioista täällä http://www.hs.fi/talous/art-2000005199326.html ). Myös vasemmisto-oppositio tyrmäsi suunnitelman heti tuoreeltaan http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005195705.html Onko se tehty tosissaan? Kysytään yhtiöstä.Puhelimeen vastaa toimitusjohtaja Jussi Siiriäinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jussi%20Siiri%C3%A4inen ”Kyllä se lähti vähän huumorilla, kun pohdittiin, mitä vaihtoehtoja lomakkeella pitäisi olla. Laitoin huumorilla sitten, että pannaan se tuohon. Mutta ihmiset oikeasti ovat nyt raksineet sitä.””Kyllä, ja samalla hakemus täytetään niin, että on selvää, että sillä ei edes haluta haastatteluun.”Siiriäisen vetämä yritys välittää vuokratyövoimaa kauppoihin eri puolilla Suomea. Vaihtuvuus on kovaa, kuten kaupan alalla usein: kuukaudessa Extraajat palkkaa 250–300 uutta ihmistä ja maksoi viime vuonna Siiriäisen mukaan palkkaa yli 3 000 eri ihmiselle.Jonkinlaisena internet-mainetta tavoittelevana vitsinä (Siiriäinen sanoo odottaneensa, että lomake olisi saanut enemmän huomiota Riemurasia-sivustolla) alkanut lomakkeen kohta kertoo Siiriäisen mukaan oikeasta ilmiöstä.”Meillä on ollut mutu-tuntuma, että tällaista on”, Siiriäinen sanoo. Varsinaisesti ”TE-keskus käski” -raksin on hänen mukaansa huhtikuun alun jälkeen tosin valinnut vain vajaa prosentti hakijoista. Tämäkin tarkoittaa isossa volyymissä kymmeniä ihmisiä.Siiriäinen ei pelkää hakemusten suurta määrää, johon yritys on tottunut, mutta miettii, lisääkö uudistus byrokratiaa tai esimerkiksi viranomaisilta yrityksille tulevia kyselyjä hakijoista ja palkkaamisesta.”Henkilökohtaisesti en kovinkaan järkevänä mallina tätä [pakkohakemista] näe. Aivan varmasti alkaa tulla yrityksiin turhia hakemuksia”, Siiriäinen sanoo.Viranomaiset tosin ovat jo tyynnytelleet pelkoja.”Olennaista on, että työtön hakee sellaista työtä, jonka hakukriteerit hän täyttää. Ei ole tarkoitus, että työnhakija hakee mitä tahansa paikkoja”, totesi Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005203020.html Tiina Korhonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tiina%20Korhonen HS:ssä tiistaina. Hakemista taas valvottaisiin haastattelemalla työtöntä kolmen kuukauden välein.Siiriäisen mukaan ”TE-keskus käski” -raksin kohtaloa harkitaan, kun yrityksen sivustoa uudistetaan.”Valitettavasti se kuvaa todellisuutta.”