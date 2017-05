Nyt.fi

Merimiehenkatu 18Avoinna ti–to 15.30–23 to–la 15.30–02Hanasiiderit (0,4 l) 8–10 €, Pullosiiderit (0,33 l – 0,75 l) 8–17 €, Tapaslautaset 10/20 €, päivän leikkele/juusto 5 €, oliivit & picos 3 €, taisi pöytämme kohdalla olla hylly vanhoja Nykyposti-lehtiä. Nyt soi leppoisa jatsi ja lasissani on siideriä.Asturian ruhtinaskunta on itsehallintoalue Pohjois-Espanjassa, jonka rikkaan kulinaarisen kulttuurin osa siiderit ovat vähän samalla tavalla kuin vaikkapa Englannin Somersetissa tai Ranskan Normandiassa.Hanassa Sidreriassa on kolmea siideriä, joista kaksi tulee Astu­riasta ja yksi Fiskarsista. On jännittävää vertailla uusmaalaista ja asturialaista luonnonmukaista siideriä toisiinsa.Molemmat ovat lähes täysin hiilihapottomia ja happaman kuivia, mutta Fiskarsin siiderissä omena maistuu tutulta kotimaiselta, ja näin omenaisuuden vaikutelma on suurempi.Kolmanteen hanasiideriin on valmistusvaiheessa lisätty hiukan omenamehua, joka antaa sille makeutta. Lisäksi se on maltillisesti hiilihapotettua ja rehellisesti sanottuna helpointa juoda.Otamme myös pullollisen alkoholitonta asturialaissiideriä, joka on raikasta, makeaa ja kuplivaa, mutta sen funktio on lähinnä tarjota vain hetkellinen yhteenkuuluvaisuuden tunne alkoholia käyttävien ja raittiiden asiakkaiden välille., ja joitakin heidän oluitaan on myynnissä pullossa. Myös teräviä on tarjolla, mutta kuten Stadin panimon baarissa, päätuotteen pullovalikoima on se, joka tekee todellisen vaikutuksen.Asturialaisia siidereitä on pitkä lista, ja ovensuussa asiakkaat pääsevät itse kokeilemaan pullojen perinteistä asturialaista ilmaamista.Sidreriassa saman voi tehdä käyttämällä sisäänkäynnin viereen seinään asennettua laitetta, johon pullo kiinnitetään ja sitten sen sisältö pumpataan putken kautta vajaa metri alempana odottavaan lasiin. Siideri pääsee laskeutumaan lasiin pitkässä kaaressa.Operaatio näyttää epäonnistuessaankin ilahduttavan asiakkaita.joten pientä syötävääkin on tarjolla. Isoin tapas­annos maksaa 20 euroa, mutta jättää suoraan sanottuna aika paljon toivomisen varaa.Siinä on kahta makkaraa (salamityyppistä espanjalaista kuivamakkaraa ja chorizoa) ja kahta juustoa (rosmariinikuorista Oveja al Romeroa ja savuista San Simónia), omenamarmeladia, pieni määrä oliiveja, tapenadea, leipää ja picos-keksejä. Hintaan nähden kokonaisuus on aivan liian vaatimaton.Pisteet Väyrysen leipomon focaccia-leivästä. Ollaanhan suvun leipomotoiminnan historiallisella ydinseudulla.Kokoluokka tekee siitä kulmakuppilan, ja tyyliltään se on linjassa alueen erikoisolutbaarien kanssa, mutta rauhallinen tunnelma on mannermainen, ehkä hiukan kahvilahenkinen.Tässä on baari myös sellaisille ihmisille, jotka eivät baareissa erityisemmin viihdy.