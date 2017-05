Nyt.fi

Helsinkiläinen klassikkoravintola Lasipalatsi

Pääruoka on klassinen:

Mannerheimintie 22–24, ravintolalasipalatsi.fiMa 11–23, ti–pe 11–24, la 14–24Lounas 35 e, alkuruoat 13–15 e, pääruoat 18–30 e, jälkiruoat 10–12 eavasi maaliskuun lopussa ovensa yli vuoden kestäneen remontin jälkeen. Miltä siellä näyttää nyt?Vierailen paikassa torstaina lounasaikaan. Ensisilmäyksellä näyttää siltä kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Salissa on yhä samat funkkistyyliin sopivat tuolit, tummanvihreät kattovalaisimet ja punaiset verhot.Pöydissäkin on edelleen valkoiset pöytäliinat ja lattialla tumma kokolattiamatto. On pakko etsiä netistä kuva entisestä Lasipalatsista ja todeta, että jopa tolppiin ripustetut taulut ovat samoilla paikoilla.À la carte -listakin on kuulemma pidetty ennallaan, ja ravintola järjestää edelleen suosittuja parsa-, blini- ja poroviikkoja.Ravintolaan on esimerkiksi tehty kolme kabinettia lisää, ja keittiö on rakennettu kokonaan uudestaan.Ravintolasalin näkyvin muutos on baarin siirtyminen sisäänkäynnin vieressä olevan baaritiskin takaa eteisaulan puolelle.Ruokailijoille on näin saatu runsaasti lisätilaa, mutta samalla baarin viihtyvyys on kärsinyt.Tyylikäs ja kotoisa 1950-lukua henkivä tila on vaihtunut kolhoon odotusaulaan. Vierailuhetkellä sen sisustustyöt ovat vielä hieman kesken, mutta paljon töitä tarvitsee tehdä, jotta sama kodikkuuden taso tavoitetaan.Lounasaikaan tarjolla on kolmen ruokalajin liikemieslounasta (35 e).Paikka tuntuu olevan bisnesväen suo­siossa, eikä ihme. Sijainti on keskeinen ja tunnelma sopivan arvokas. Ravintola ei ole hiljaisuuden temppeli, muttei myöskään kaoottinen buffetpaikka.Kylmänä alkupalana tarjotaan tänään pitkään haudutettua maalaiskananpoikaa kuutioksi muotoiltuna. Sen kyljessä on muun muassa siitakesientä, salaatinlehteä ja pikkelöityjä sinapinsiemeniä.paistettuja muikkuja perunamuusin ja tartarkastikkeen kera.Monesti nämä ”muusia ja pikkukaloja” -annokset ovat tympeitä. Kalaa ja muusia on usein liikaa, raikkaita elementtejä liian vähän.Voisulalla höystetyn muusikeon päällä makaa neljätoista paistettua muikkua ja rinnalla on reilusti raikasta tartarkastiketta. Ainesosien suhde on hyvä ja annoskoko sopiva.Ei tunnu, että kyseessä olisi ahmimishaaste tai syömäkilpailu.Jälkiruokana on puolukkavispipuuroa. Puurossa ja sen kanssa tarjotuissa mehustetuissa puolukoissa on sopiva happamuus, jota tasapainottaa niiden alta löytyvää makea, vaalea vanukas.Annoksen päälle aseteltuja raksuvia valkosuklaan paloja ei välttämättä olisi tarvittu, sillä makeaa piisaa muutenkin.Lounaan jälkeen olo on helpottunut. On hienoa, miten vähän Lasipalatsi on muuttunut. Ravintolakonseptit ja ruokalistat vaihtuvat nykyään tuon tuosta.Siksi on hyvä, että maailmassa on myös jotain pysyvää.