Jokereiden Locker Room Sale Hartwall Arenalla (Areenakuja 1) 13.5. klo 10-14. Vapaa pääsy.

Jääkiekkojoukkue Jokereilla on kolme merkittävää fanitapahtumaa vuosittain.järjestetään aina yleisötapahtuma, jossa pääsee moikkaamaan pelaajia. Tämä on ikään kuin kauden aloitus.puoliväliriihi joulumyyjäisten muodossa, ja siellä pääsee niin ikään tapaamaan pelaajia ja ostamaan tavaraa.perinteinen Jokereiden Locker Room Sale, jossa fanit ja pelaajat kohtaavat jälleen myyjäisten merkeissä.”Ihan lähtien pelipaidoista ja muista fanituotteista, mitä kaikkea nyt fanituotteeksi voi kutsua. Lisäksi siellä on fanien oma myyntipiste eli faniyhdistyksen myyntipiste, jossa he myyvät tuotteitaan. Meillä on myös varustekumppaneiden ja huollon myyntipisteet.””Mailat ovat yleensä olleet haluttua tavaraa. Niitä on sekä käytettyjä että käyttämättömiä. Jokaisen pelaajan mailat on räätälöity kullekin pelaajalle erikseen. Esimerkiksi NHL:n työsulun aikoihin maailman parhaisiin kuuluva pelaaja Erik Karlsson pelasi meillä pari kuukautta, ja häneltä jäi mailoja yli. Ne olivat erittäin haluttua tavaraa.””Pelipaitojen kerääjät ovat vannoutunutta porukkaa. Paitojen pitää olla sellaisia, että niitä on käytetty peleissä.””Kyllä on.””Esimerkiksi verkkarit, joita pelaajat eivät ole käyttäneet mutta jotka ovat samanlaisia kuin pelaajat käyttävät, niistä tykätään myös.””Verkkarit jäävät pelaajalle. En muista, että kukaan olisi jättänyt käytettyjä verkkareita hallille vaikkapa sen jälkeen, kun on siirtynyt toiseen seuraan.””Joo, voisi kuvitella. Tekisivät varmaan hyvin kauppansa. Hahahaa!”