Nyt.fi

Miksi perhe vaihtoi sukunimensä?

Oman installaationsa Aaltonen halusi pitää pelkistettynä.

Kuvan Kevät 2017 -loppunäyttely 6.–28.5. Exhibition Laboratory (Merimiehenkatu 36 C), Lisätila (Merimiehenkatu 36 E), Project Room (Lönnrotinkatu 35) sekä HAM-kulma (Eteläinen Rautatienkatu 8). Avoinna ti–su klo 11–18. Vapaa pääsy.