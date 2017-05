Nyt.fi

Marcus & Martinus vetävät keikan Hartwall-areenalla marraskuussa.Supersuositut norjalaiskaksoset, oikealta nimeltään Marcus Gunnarsen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marcus%20Gunnarsen ja Martinus Gunnarsen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Martinus%20Gunnarsen ,ovat esiintyneet Suomessa aiemmin neljästi, mutta tämä on heidän ensimmäinen stadionkonserttinsa.Tässä veljeksien hittibiisejä, Without You ja Bae:Viimeksi veljekset vierailivat Suomessa tammikuussa ja esiintyivät Uuden Musiikin kilpailussa:Kaksosista kertova elokuva Yhdessä unelmiin tuli ensi-iltaan samaan aikaan ja superduo tervehti Tennispalatsin edessä tunteja jonottaneita suomalaisfaneja. Elokuvasta lisää täällä. http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005062886.html Vaikka kaksoset ovat vasta 15-vuotiaita, heistä on jo tehty elokuvan lisäksi elämäkertakin, Vår historie, joka on julkaistu Norjassa ja Ruotsissa.Tiedotteen mukaan Norjassa veljesten levyt ovat myyneet ja striimanneet platinaa ja tuplaplatinaa ja heidät palkittiin myös paikallisella Grammiksella vuoden artisteina. Areenakonsertit Oslossa ja Tukholman Globenilla myytiin loppuun supernopeasti.Hartwall-areenan konsertti järjestetään 18. marraskuuta.