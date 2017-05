Nyt.fi

Se on haaveri, joka sattuu helposti avokadoa leikatessa. Useimmat leikkaavat avokadon veitsellä kahtia, jolloin sisältä paljastuu pyöreä avokadon kivi.Kun tuota kiveä yrittää irrottaa samalla veitsellä, veitsi saattaa lipsahtaa omaan käteen. Tuloksena on vakaviakin puukotus- ja viiltovammoja.Niin vakavia, että Britannian plastiikkakirurgien yhdistys vaatii varoitustarroja avokadoihin. Ihmiset eivät ymmärrä, miten avokadoja käsitellään, totesi yhdistyksen kunniasihteeri The Timesille https://www.thetimes.co.uk/article/holy-guacamole-that-s-got-to-hurt-zjzvx3j7d Avokadoissa on paljon pehmeitä rasvoja, joita keho tarvitsee muun muassa energialähteeksi.Avokadon hyvät rasvat alentavat veren kolesterolitasoa ja verenpainetta ja torjuvat näin osaltaan sydänsairauksien riskiä.Avokadoissa on myös hyviä, ruoansulatusta auttavia kuituja. HS:n mukaan http://www.hs.fi/ruoka/art-2000002908033.html miesten tulisi saada 30–38 grammaa ja naisten 21–25 grammaa kuitua päivässä. Yhdessä avokadossa kuitua on peräti 10 grammaa.Innokkaiden kotikokkien lisäksi myös julkisuuden henkilöt ovat leikanneet käteensä avokadoja valmistellessa. Esimerkiksi Oscar-voittaja, Hollywood-tähti Meryl Streep sai avokadokäden vuonna 2012 http://perezhilton.com/fitperez/2012-08-08-meryl-streep-hand-bandaged-up-after-cutting-accident/?from=post Halkaise avokado kahtia (varo kiveä!)Halkaise kivellinen puolisko varovasti kahtia. Älä yritä halkaista kiveä vaan myötäile sen muotoaKivi on nyt helppo irrottaa käsin neljäsosastaToki, avokadokäden voi aina välttää käyttämällä avokadokiven poistoon pikkulusikkaa. Kivi on myös pikkuisen helpompi irrottaa kypsästä kuin raa’asta avokadosta. Guardian https://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2017/may/10/avocado-hand-why-the-fruit-has-become-a-health-hazard tosin arvelee, että joku onnistuisi haavoittamaan itseään pikkulusikallakin.