Aloitin 17-vuotinaana tv-ohjelman juontajana. Kuten monissa tv-produktioissa, myös tässä oli käytössä ammattipuvustaja. Vaikka en ollut aikaisemmin juontanut tv:ssä, jännitin puvustajan tapaamista enemmän kuin varsinaista työtä. 17-vuotiaalle, ja vähän vanhemmallekin, oli iso juttu se mitä milloinkin oli päällä.



Pukukopissa odotti kirkas väripaletti, ja mukava määrä paljetteja ja rusetteja. Pieniä röyhelöitä ja yksi farkkuminihame. Hetken kiertelyn jälkeen sanoin ei kaikelle. Liian tyttömäistä, liian kevyttä. Valitsin lopulta kaikki vaatteeni itse ja keräsin garderobin miestenosastolta farkkuja myöten. Ruutupaitaa, sinistä ja mustaa. Meikin pyysin kevyeksi. Hiukset olivat jo valmiiksi poikamaisen lyhyet. Muistan istuneeni meikkituolissa ja miettineeni, että tärkeintä on, että minut otetaan vakavasti.



Ja niin tapahtui. En saanut osakseni tytöttelyä, vähättelyä tai törkeitä viestejä. Myöhemmin ohjelman juontaminen jäi ja tein muita hommia. Ihmettelin ystävilleni joskus ääneen, että miten minun kohdalleni ei koskaan osunut niitä lieveilmiöitä, joista monet muut nuoret naiset puhuivat.



Tilanne muuttui, kun kasvatin polkkatukan.



Kyllä, polkkatukan. Olin vanhempi, kokeneempi ja parempi työssäni. Mutta polkkatukassa. Ja välillä punatuissa huulissa ja mekossa. Tyylimuutoksen myötä saapuivat seksuaalissävytteiset viestit, katseet päästä varpaisiin ja kommentit kuten ”ai sä olet pelannut videopelejä?” Polkkatukan myötä vanhemmat miehet ihmettelivät haastattelutilanteessa ääneen, miten toimittaja saattoi olla fiksu.



Muuttuessani ulkomuodoltani enemmän perinteisemmän naiskuvan mukaiseksi, minuun liitettävät ominaisuudet tuntuivat kapenevan. Uuden tyylin myötä olikin merkillepantavaa, että minulla oli oma ääni ja rohkeutta käyttää sitä. Kun käytin stereotyyppisen ”poikamaisia” vaatteita, en joutunut koskaan perustelemaan mielipiteeni tärkeyttä tai keskustelemaan erikseen ulkonäöstäni työpaikalla. Feminiinisemmän stailin kanssa olen joutunut vastaamaan loukkaaviin kommentteihin myös seisoessani lavalla.



Polkkatukan kasvattaminen tuntui välillä siltä kuin olisin saanut lainaksi peruukin, ja sen myötä uuden roolin elämään ”Tyttötukan” myötä viestinkin jotain ihan muuta, kuin sanavalmiutta ja ammattitaitoa.



Koska sitähän ulkonäkö on. Viesti. Kun tapaa uuden ihmisen, ehtii hän nähdä sinut ennen kuin saat suutasi auki. Tietynlaisella pukeutumisella voi avata tai sulkea ovia itseltään. Enkä viittaa sillä hyvännäköisyyteen tai viehättävyyteen, vaan mielikuviin joita vaatteisiin liitetään. Kukkamekko ja shortsit vievät kesämökille ja laiturin nokkaan, ja näyttävät siksi hassuilta työtapaamisessa. Tv-maailmassa ulkonäöstä taas keskustellaan paljon, koska tv:tä katsotaan ja visuaalisuus on viesti itsessään.



On silti hämmentävää ymmärtää, kuinka voimakkaita pukeutumisesta syntyvät mielikuvat ovat. Ja kuinka naurettavan sukupuolittuneita. Mikä äläkkä siitä syntyisikään, jos miespuolisella juontajalla olisi huulipunaa tai helmaa! Ilman mitään vitsiä tai erillistä ohjelmanumeroa. On koomista ajatella, että muutama metri hamekangasta miehen päällä primetimessa voisi kohahduttaa koko kansaa.



Kaikessa arkisuudessaan vaatteet paljastavat sukupuoliin liitettävät stereotypiat hätkähdyttävällä tavalla. Kaikilla sukupuolilla on oma korsettinsa, ja se on tiukalla.



Yhteistä tuntuu olevan vain se, että jos haluaa toimia asiantuntijana, on vältettävä röyhelöitä ja paljetteja. Kuinka masentavaa tajuta, että olin silloin 17-vuotiaana oikeassa.



Kirjoittaja on kirjailija, vapaa toimittaja ja sosiaalisen median yrittäjä.