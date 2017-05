Nyt.fi

Voi Sean Spiceria http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sean%20Spiceria Kirjoitimme eilen Valkoisen talon tiedottajan Sean Spicerin vaikeasta viikosta: http://www.hs.fi/nyt/art-2000005212130.html ensin presidentti Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump erotti FBI:n pääjohtajan James Comeyn http://www.hs.fi/haku/?search-term=James%20Comeyn . Trump ilmoitti erottamisesta Twitterissä ennen kuin Valkoisessa talossa ehdittiin laatia asiasta virallista tiedotetta.Seuraavaksi Spicer yritti vältellä kommentteja kysyviä toimittajia seisoskelemalla Valkoisen talon pensaiden lomassa. Tästä ”puskissa piileskelystä” riitti hauskaa sosiaalisessa mediassa.Lopulta lauantaina Saturday Night Live -komediaohjelma teki Spicerista parodian, jossa Spiceriksi maskeerattu näyttelijä Melissa McCarthy http://www.hs.fi/haku/?search-term=Melissa%20McCarthy ajeli pitkin New Yorkin katuja puhujapöntöllään Trumpia etsien.Ai siis mikä?Nimi #GardenSpicer viittaa englanninkielen puutarhatonttua tarkoittavaan sanaan garden gnome. Tontunnäköiset, kooltaan vaihtelevat patsaat ovat suosittuja pihojen koristeita.Kanadalainen opettaja Lisa Kadonaga http://www.hs.fi/haku/?search-term=Lisa%20Kadonaga keksi tulostaa suurennetun kuvan Sean Spicerin kasvoista, liimata sen samankokoiseen pahviin ja laittaa pahvi-Spicerin naapurinsa pensaaseen.Kadonaga julkaisi kuvia pensaassa olevasta pahvi-Spicerista alunperin vain Facebook-kavereilleen. Kun hauskat kuvat alkoivat levitä laajemmalle, Kadonaga latasi Spicer-kuvan Dropbox-tililleen vapaasti jaettavaksi:tuntevansa sympatiaa vaikeaan työhön joutunutta Sean Spiceria kohtaan, ja uskoo useimpien netissä meemiä jakavien tuntevan sitä myös.”Se todella iski ihmisiin, ymmärrys, että kauheaa, minäkin voisin joutua samaan tilanteeseen”, Kadonaga totesi CBC Newsille http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/trump-meme-sean-spicer-bushes-comey-1.4116423?cmp=rss&utm_content=buffer07207&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer