Vaasankatu 25, p. 040 759 0693.Ma–to klo 11–21, pe–la 11–22, su 13–20. Lounas ma–pe klo 11–14.30.Rullat 9–10 e, mezet 11–13 e, salaatit 10–12 e. Mehut 3–4 e.Aiemmin paikka on kerännyt kehuja Bulevardilla. Siellä catering-firman showroomina parisen vuotta sitten aloittanut ravintola laajentui ensin Lauttasaareen. Nyt uusin ravintola sijaitsee Vaasankadulla.Levantin myötä Vaasankatu vahvistuu entisestään baarikadusta väkeväksi ruokaravintolakaduksi: Just Vege, Roots Helsinki, Tuk tuk, Soi soi ja Street Gastro saavat seuraa kulman takaa Döner Harjusta, Tenhosta, Winosta ja Vihreästä holvista.Sisällä ravintolassa huomio keskittyy vitriiniin, johon on koottu melkein kaikki tarjolla oleva. Värikkäitä yrttejä ja tahnoja on kiva tutkailla sekä kysellä, mitä tulee mihinkin annokseen.nojaa kolmeen pääruokalajiin: rulliin, mezeihin ja salaatteihin. Tilaan avokadorullan sekä paikan nimikkomezen.Rullissa löytyy myös esimerkiksi halloumi- ja vuohenjuustoversioita, mezeissä vegaanilautasta sekä mielenkiinnon herättävää ”spesiaalia”. Lisäksi on falafelburgeria, lounaskeittoa ja perjantaisin erikoisburger.Jos nälkä ei ole huutava, kapeasta ja pitkästä mezelautasesta riittää kahdelle. Samoin rapeannäköisestä rullasta, joka tulee puolitettuna – päällä on granaattiomenakastiketta, rucolaa, aavistuksen hapanta sumac-maustetta ja marinoitua sipulia.Mezelautasella on hummusta, tabbulea, falafelia tahinijugurtilla, valkoisia papuja kardemummatomaattikastikkeessa sekä baba ganoushia, jossa on grillattua ja savustettua munakoisoa, valkosipulia, sitruunaa, oliiviöljyä sekä tahinijugurttia.Kaikki on hyvää, raikasta ja täyttävää. Testiseuraksi tullut kaveri tosin toivoo hummukseen lisää makua.Tuorepuristettu sitruunaminttuappelsiinimehu on kirpeän raikasta. Mintunlehdistä haudutettu tee viehättää aina, nyt vilpoisan sunnuntaikävelyn jälkeen.Levant ei tarjoa, ja kaiken saa kuulemma vegaanisena, osan myös gluteenittomana. Falafel syntyy tuoreena suoraan ravintolassa. Leivät rulliin ja hampurilaiseen tulevat ravintolan omasta leipomosta Lauttasaaresta.Miljöö on simppeli. Kaakelikuvia, mattoja, vihreä seinä... Taustalla soljuu chill-out-henkinen musiikki.sen verran paikassa on pikaruokahenkeä hyvässä ja pahassa – mutta kasvikset keskiöön tuovan nopean ilmestyksen pariin kelpaa palata.Huippukokemukseen olisi kaivannut vielä enemmän yrttiä ja vaikka sitä aitoa granaattiomenaa. Toisaalta kauas jäävät kuivilla kestopitaleivillä ja tylsällä jäävuorisalaatilla tapetut perusfalafelpaikat.