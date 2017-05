Nyt.fi

Amerikkalainen talk show -juontaja ja koomikko Conan O’Brien http://www.hs.fi/haku/?search-term=Conan%20O%E2%80%99Brien joutuu oikeuden eteen.Häntä syytetään vitsien varastamisesta.Conan O’Brien on tärkeä hahmo suomalaisille.Sub esitti Conanin suosittua keskusteluohjelmaa Late Night with Conan O’Brienia 2000-luvun alussa. O'Brien kävi Suomessa kuvaamassa ohjelmaansa vuonna 2006.Vierailu oli Suomesta masinoidun kampanjan tulosta ja pohjautui suurelta osin vitsiin, jossa vertailtiin punatukkaisen O’Brienin ulkonäköä Suomen silloisen presidentin Tarja Halosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tarja%20Halosen ulkonäköön.Oikeusjutun Conan O’Brienia vastaan on nostanut komediakirjoittaja nimeltä Alex Kaseberg. New York Timesin tietojen mukaan https://www.nytimes.com/2017/05/15/arts/television/conan-obrien-joke-theft-allegations.html?_r=1 Kaseberg on kirjoittanut vitsejä muun muassa talk show -juontaja Jay Lenolle http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jay%20Lenolle Kasebergin mukaan O’Brienin käsikirjoitustiimi käytti viittä Kasebergin keksimää ja omaan blogiinsa kirjoittamaa vitsiä Conan-ohjelman alkujuonnoissa luvatta ja mainitsematta vitsien alkuperää.Syytteen mukaan O´Brien käytti niitä alkujuonnoissaan pian vitsien julkaisemisen jälkeen, mikä viittaisi siihen, että hän luki blogia.Juttua hoitava tuomari ei hyväksynyt kahta syytteessä mainittua tapausta, mutta vaatii O’Brienin astumista oikeuden eteen kolmen vitsin osalta. Yksi niistä https://www.documentcloud.org/documents/3720894-Conan-Order-512.html on vitsi Alabama-Birminghamin yliopiston jalkapallojoukkueesta. Kaseberg julkaisi sen blogissaan joulukuun 2. päivänä 2014 ja se kuuluu näin:“The University of Alabama-Birmingham is shutting down its football program. To which the Oakland Raiders said, ‘Wait, so you can do that?’”Seuraavana iltana O’Brien heitti saman vitsin, melkein tismalleen samoilla sanoilla:“Big news in sports. University of Alabama-Birmingham has decided to discontinue its football team. Yeah. When they heard the news, New York Jets fans said, ‘Wait you can do that? It’s something you can do?’”Conan O’Brien muisti 100-vuotiasta Suomea juhlavideolla, jossa hän ehdotti Suomen itsenäisyyspäivän siirtämistä kesään, jolloin sääkin on mukavampi:”Vähän vaikea grillata joulukuisessa Suomessa.”Voit lukea koko jutun täältä http://www.hs.fi/nyt/art-2000005038950.html kertoo ainakin koomikkojen aseman muuttumisesta, kiitos internetin. Toisten keksimien juttujen alkuperä kannattaa aina mainita. Vaikka ne olisi poimittu kuinka satunnaisesti netin syövereistä.