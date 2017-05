Nyt.fi

BBC:n toimittaja

Bit of a boob by Ben Brown.... pic.twitter.com/M14KZxlClBhttps://t.co/M14KZxlClB — Jason Farrington (@CameramanJase) May 16, 2017 https://twitter.com/CameramanJase/status/864469358596288513

Unfortunate interruption of broadcast in Bradford - just tried to minimise disruption but v tricky live on air - completely unintentional — Ben Brown (@BenBrownBBC) May 16, 2017 https://twitter.com/BenBrownBBC/status/864493546975440901

Maaliskuussa BBC:n haastattelussa