Open House Helsinki 18.–20.5. Osaan tapahtumia on rajoitettu osallistujamäärä ja vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Stockmannin kierroksille 20.5. pääsee 20 ensimmäistä. Tapaaminen Mannerheimintien puoleisella sisäänkäynnillä ennen kierroksen alkua. Kierros ei sovellu liikuntarajoitteisille. Koko ohjelma: openhousehelsinki.fi http://openhousehelsinki.fi . Vapaa pääsy.

Open House Helsinki -tapahtuman ideana on avata kaupunkilaisille ovia paikkoihin, joihin ei tavallisesti pääse noin vain. Ilmaisilla kierroksilla pääsee kurkistamaan esimerkiksi, miltä näyttää Ritarihuoneella, Britannian suurlähetystössä ja Vartiosaaren huviloissa.Ohjelmassa on myös myöhäinen, iltakymmeneltä alkava kierros keskustan Stockmannin tavaratalossa.Mitä erikoista on yöllisessä tavaratalossa?”Helsingin tavaratalo ei nuku oikeastaan koskaan. Vuodessa on alle viisi yötä, joina siellä on täysin hiljaista. Muulloin erilaisia toimenpiteitä tehdään ympäri vuorokauden.Viimeiset siivoustoimenpiteet valmistuvat monesti puolen yön jälkeen. Melkein heti sen jälkeen logistiikkaosasto alkaa tuoda tavaraa kerroksiin, ja ääntä pitävät hissit ja rullakot.Puolen yön tietämillä, siivouksen ja tavarantoimitusten välissä, on lyhyt hiljainen hetki. Tunnelma on silloin täysin erilainen kuin päiväsaikaan.Valaistusta on hämärretty. Myyntitiloissa on aukioloaikoina vilkas äänimaailma. Öisin niistä löytyy kohtia, joissa ei kuulu yhtään mitään. Muistijäljet odottavat, että ääniä kuuluu ja ympärillä on katseltavaa, mutta ei.Se on ainutlaatuinen tunne.Hiljaisessa talossa pystyy suunnistamaan tuoksujen mukaan. Tuoksut erottuvat yöllä erityisen hyvin. Esimerkiksi meikkiosaston ympärillä leijuu aivan omanlaisensa tuoksumaailma.Aamun ensimmäiset uudet tuoksut tulevat paistopisteiltä. Niiden haistelu on joka kerta käsittämättömän hieno elämys.”