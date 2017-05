Nyt.fi

1. Heti alussa näemme, mitä tapahtui vallankumouksen tultua niille, joilla oli jo perhe, mutta jotka eivät tunnustaneet uutta hallintoa:

2. June kuljetetaan hedelmällisten naisten keskitysleirille, jossa uskonnolliset fanaatikkonaiset – sarjassa ”tädit” – kouluttavat tulokkaista orjattaria.

3. Seremoniapäivä on ilta, jolloin orjatar yritetään saattaa raskaaksi.

4. Toinen kummallinen seremonia nähdään kun silmänsä menettänyt Janine tulee raskaaksi ja on aika synnyttää.

5. Ehkä kaikista järkyttävin on Frediläisen vieressä asuvan toisen orjattaren, Gleniläisen ( Alexis Bledel ) kohtalo.

6. Fanaatikoiden vallankaappauksen eteneminen näytetään pikku hiljaa takaumina.

Jäljellä on enää neljä jaksoa. Mihin koko sarja tulee vielä päättymään?

The Handmaid’s Tale on katsottavissa HBO Nordicissa.