Nyt.fi

No, ainakin liittynyt Instagramiin.

First steps of freedom!! 😄 . . #chelseaisfreehttps://www.instagram.com/p/BUMgk0_BPbs/ Henkilön Chelsea E. Manning (@xychelsea87) jakama julkaisu 17. 05ta 2017 klo 6.39 PDT

So, im already enjoying my first hot, greasy pizza 😋https://www.instagram.com/p/BUM0oDgBft7/ Henkilön Chelsea E. Manning (@xychelsea87) jakama julkaisu 17. 05ta 2017 klo 9.34 PDT

Here's to freedom and a new beginning. . . #ChelseaIsFreehttps://www.instagram.com/p/BUNp_YDB54-/ Henkilön Chelsea E. Manning (@xychelsea87) jakama julkaisu 17. 05ta 2017 klo 17.21 PDT

Okay, so here I am everyone!! 😜 . CC BY-SA! . #HelloWorldhttps://www.instagram.com/p/BUPbwX0htrw/ Henkilön Chelsea E. Manning (@xychelsea87) jakama julkaisu 18. 05ta 2017 klo 9.55 PDT

Tervetuloa vapauteen, Chelsea!