Nyt.fi

http://www.hs.fi/nyt/art-2000005214049.html

just LET it shine ☀️💯➿🔵🔵https://www.instagram.com/p/BTpCBMYF90F/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 3. 05ta 2017 klo 11.59 PDT

💏💑🙅 #nightmare2 boom! #nm2 @mikkoparikhttps://www.instagram.com/p/wHZ7-9Ha8n/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 2. 12ta 2014 klo 11.15 PST

👭💛☀🐣🐤🐥🐰https://www.instagram.com/p/BSqTf20lt4u/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 9. 04ta 2017 klo 3.19 PDT

Jeeee #salkkarit 15.vuotta 💃👌#eskokoverohttps://www.instagram.com/p/jmIy-Unay7/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 25. 01ta 2014 klo 6.53 PST

#baking #lemon #cheesecake #friends #spending #time #wednesdayhttps://www.instagram.com/p/WzgNTcna6l/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 13. 03ta 2013 klo 9.40 PDT

☀️🍂🍁💚 greenbomberlovehttps://www.instagram.com/p/BKQbclLgOfI/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 12. 09ta 2016 klo 5.57 PDT

dot dot dot 💑🦄💕https://www.instagram.com/p/BHphGRLAb0B/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 9. 07ta 2016 klo 10.14 PDT

Fifty shades of grey ensi-ilta👏👯 @herotvsuomi @soilahola 🙈https://www.instagram.com/p/y9p_pfnay2/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 11. 02ta 2015 klo 5.57 PST

Spring lööööv 🙈🙊☀️ @mikkoparikhttps://www.instagram.com/p/mafGXHHaxl/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 5. 04ta 2014 klo 8.52 PDT

Hyvää ystävänpäivää🎈💋❤️ täs mun parhain kaveri! 👫https://www.instagram.com/p/BBxKGN1Ha3r/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 14. 02ta 2016 klo 5.18 PST

Tätä alkaa olla jo haastava piilottaa :) Ollaan äärettömän onnellisia kun saadaan kertoa, että toivottu esikoisemme syntyy kevättalvella. <3 @mikkoparikhttps://www.instagram.com/p/epmn48Ha1G/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 24. 09ta 2013 klo 9.35 PDT

http://www.is.fi/viihde/art-2000000661848.html

Hello 👋🏼 babybumb!https://www.instagram.com/p/6yt1KTna6A/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 24. 08ta 2015 klo 21.10 PDT

1. Ei rumia kuvia.

2. Ei surullisia kuvia.

3. Ei kuvia lasten kasvoista.

👭🙏🏼💘https://www.instagram.com/p/BFKAQ1Ena2d/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 8. 05ta 2016 klo 11.27 PDT

4. Ei liian tarkkoja kuvia kodista

💙duplothttps://www.instagram.com/p/BBeuX71Ha0o/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 7. 02ta 2016 klo 1.30 PST

Huhhuh! 💜@kuutishttps://www.instagram.com/p/sDfTejHa_Q/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 23. 08ta 2014 klo 13.39 PDT

Aahaa biatchees täys kymppi 👌 @jouemil @pasparti @jasminelisabet @toogelihttps://www.instagram.com/p/rLB8vBHa1M/ Henkilön SARA PARIKKA (@saraparikka) jakama julkaisu 1. 08ta 2014 klo 15.25 PDT