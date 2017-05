Nyt.fi

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017 https://twitter.com/ArianaGrande/status/866849021519966208

Ariana Grande

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Katy%20Perryn

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Celine

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Dioniin.

Iso-Britanniassa Granden tähteyttä