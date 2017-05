Nyt.fi

Palvelu

Runeberginkatu 32, p. 050 4659065, facebook.com/gustohelsinkiMa–su klo 7.30–17.Kanasalaatti 8,90 e, burger 10 e, rieska 10 e, täytetyt leivät 4,90–6,90, kakut alkaen 5 e. Suodatinkahvi 2 e, erikoiskahvit alkaen 2,80 e.Kahvila Gusto Helsinki avattiin maaliskuussa entisen Caketerian tiloihin Runeberginkadulle Etu-Töölöön.Testi-iltapäivänä suuri osa asiakkaista on eläkeläisiä, jotka nauttivat kupposen kahvia leivonnaisen ja iltapäivälehden kera. Lounaalta työhön palaavat ohikulkijat piipahtavat hakemassa erikoiskahvit. Omaan kuppiin take away -kahvin saa edullisemmin.on ystävällistä, ja kysyäkin kehtaa. Mielellään kerrotaan tuotteista aina täytettyjen leipien kinkkulaatuja myöten. Lounasburgerin vihersalaatin kera saisi kympillä. Se kootaan valmiista sämpylöistä ja pihveistä. Kanaversion saa pyynnöstä, ja kasvisversio on kuulemma kehitteillä. Lämmin Lapin rieska maksaa niin ikään kympin.Olisi ollut mukava, jos annos olisi kipattu vaikkapa keraamiseen kulhoon. Kertakäyttöastiat kahvilassa syövät tunnelmaa, kun kyseessä ei kuitenkaan ole pikaruokala.Salaatti on melko tavanomainen: kananrintaa jäävuorisalaattipedillä, rucolaa, tomaattia, paprikaa ja marinoituja punasipuleita. Muutama salaatinlehti on nahistunut ja limainen, muut täytteet maistuvat raikkailta ja tuoreilta. Marinoidut sipulit ovat herkullisia, kana mietoa. Päällä on parmesan-lastuja.Kakkupala on kaunis ja muhkea. Makeat tarjottavat leivotaan omassa keittiössä. Testikerralla vaihtoehtoina on kahta kakkua, suklaisen lisäksi mansikoilla koristeltua rahkakakkua sekä cookies-keksejä ja pullaa.Jo ensi lusikallisella tulee selväksi, että kakku on täällä ”se” juttu! Tuhdista palasta riittäisi kahdelle. Maukasta: tummaa suklaata, kahvilla kostutettua suklaatäytettä ja valkosuklaahippuja. Kahvikin on hyvää.Myynnissä myös muun muassa luomukananmunia, tattarisuurimoita sekä kahveja ja teetä. Aamiaista tarjoillaan yhteentoista saakka ja lounasta heti perään kolmeen asti.Kakkukahville palaan Gusto Helsinkiin varmasti toisenkin kerran, mutta lounassalaattini taidan syödä toisaalla.